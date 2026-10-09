CNAIR anunță disfuncționalități la aplicația TollRo. În ce condiții sunt scutiți șoferii de amenzi

Publicat 9 oct. 2026, 11:24 Actualizat 9 oct. 2026, 12:57 Sursă Realitatea.Net

Platforma TollRo, utilizată pentru plata tarifului de drum, înregistrează noi probleme tehnice, potrivit CNAIR. Compania precizează că șoferii care nu pot achita tariful din cauza defecțiunilor sistemului nu vor fi sancționați pe durata incidentelor, iar sumele datorate în anumite situații vor fi calculate ulterior, fără costuri suplimentare pentru utilizatori.

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