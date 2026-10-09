CNAIR anunță disfuncționalități la aplicația TollRo. În ce condiții sunt scutiți șoferii de amenzi

Platforma TollRo, utilizată pentru plata tarifului de drum, înregistrează noi probleme tehnice, potrivit CNAIR. Compania precizează că șoferii care nu pot achita tariful din cauza defecțiunilor sistemului nu vor fi sancționați pe durata incidentelor, iar sumele datorate în anumite situații vor fi calculate ulterior, fără costuri suplimentare pentru utilizatori.
Platforma TollRo, prin care se achită tariful de utilizare a drumurilor, se confruntă cu noi disfuncționalități tehnice. CNAIR anunță că șoferii care nu pot plăti din cauza problemelor sistemului nu vor fi sancționați pe durata incidentelor. Echipele tehnice lucrează la remedierea defecțiunilor.
TollRo nu funcționează corespunzător. Ce anunță CNAIR
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a informat vineri că platforma TollRo înregistrează probleme tehnice temporare, care pot împiedica utilizatorii să achite tariful de drum.
Potrivit companiei, echipele tehnice încearcă să remedieze defecțiunile, iar până la soluționarea acestora nu vor fi aplicate sancțiuni utilizatorilor care nu au reușit să cumpere TollRo din cauza disfuncționalităților platformei.
„Până la remedierea incidentelor tehnice, CNAIR nu va aplica sancțiuni pentru utilizatorii care nu au putut achiziționa Toll pe perioada disfuncționalităților apărute”, a transmis compania într-un comunicat.
În ce condiții nu se aplică amenzile pentru TollRo
Normele de funcționare a sistemului prevăd reguli speciale pentru perioadele în care platforma STRR sau mijloacele automate de control nu funcționează corespunzător.
Conform articolului 9, alineatul (4), vehiculele pentru care există deja un dispozitiv de bord activ (OBE), o sesiune de tarifare activă în aplicația mobilă sau un tichet de rută valabil nu sunt înregistrate ca fiind în situație de neplată a TollRo pe durata disfuncționalității.
În aceste cazuri, tariful aferent intervalului respectiv poate fi calculat ulterior, pe baza datelor disponibile, fără costuri suplimentare pentru utilizator.
De asemenea, CNAIR are obligația de a informa publicul despre problemele sistemului și intervalul în care acestea se manifestă, prin intermediul site-ului propriu și al aplicației mobile.
Scutirea de sancțiuni vizează situațiile în care plata nu a putut fi efectuată din cauza unei probleme tehnice a platformei. Prin urmare, aceasta nu trebuie interpretată ca o anulare generală a obligației de plată a tarifului.
Noile disfuncționalități apar după ce CNAIR a anunțat, marți, 6 octombrie, că problemele tehnice constatate la 1 octombrie au fost remediate, iar platforma TollRo revenise la funcționarea normală.
La acel moment, compania avertizase însă că nu poate fi exclusă apariția unor noi incidente sporadice care să afecteze accesul la sistem.
Conducerea CNAIR precizase că utilizatorii nu vor fi amendați atunci când nu pot accesa sau utiliza aplicația din motive tehnice imputabile platformei, această regulă fiind aplicabilă pe întreaga perioadă de funcționare a sistemului TollRo.
Cum se poate plăti TollRo
În prezent, tariful TollRo poate fi achitat prin două modalități:
Tichet de rută – plata se face în avans pentru un traseu stabilit înainte de începerea călătoriei.
Sesiune de tarifare – traseul este înregistrat prin aplicația mobilă TollRo, iar plata se efectuează din portofelul electronic.
În cazul în care aplicația nu funcționează, șoferii ar trebui să verifice informările oficiale publicate de CNAIR și să păstreze, dacă este posibil, dovezile privind tentativa de plată. Este important ca utilizatorii să distingă între o defecțiune tehnică recunoscută de companie și situațiile în care tariful nu a fost achitat din alte motive.