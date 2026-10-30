Contractul de 5,17 miliarde de lei pentru Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț, în atenția DNA. Licitația, blocată de contestații

Publicat 30 oct. 2026, 18:22 Sursă Realitatea.Net

Un proiect rutier de miliarde de lei, menit să îmbunătățească legăturile din Moldova, este verificat de DNA. Procurorii au început cercetările privind atribuirea contractului pentru Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț.

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