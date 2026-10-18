Tot mai puțini români aleg să meargă cu trenul: Scădere de 5,8% în trimestrul II a numărului de pasageri

Publicat 18 oct. 2026, 17:09 Sursă Realitatea.Net

Românii se îndepărtează tot mai mult de gările din țară, însă calea ferată rămâne la mare căutare pentru mediul de afaceri. În al doilea trimestru din 2026, numărul pasagerilor care au circulat cu trenul a scăzut la 15,5 milioane — o reducere de 5,8% față de perioada similară a anului trecut —, în timp ce viteza medie a garniturilor de persoane a continuat să coboare. În mod paradoxal, sectorul feroviar de marfă a bătut pasul înainte, înregistrând un salt important de peste 9% la volumul mărfurilor transportate.

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