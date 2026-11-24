Publicat 24 nov. 2026, 10:47 Sursă Realitatea.Net

Ministerul Finanțelor propune introducerea unui sistem digital unitar pentru pregătirea bugetului de stat din 2027, prin platforma eBuget_NG. Proiectul de ordonanță de urgență prevede noi reguli de fundamentare a cheltuielilor, monitorizarea angajamentelor bugetare și raportarea performanței programelor publice, în contextul consolidării disciplinei financiare și al reducerii deficitului bugetar.

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