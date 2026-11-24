Ministerul Finanțelor schimbă regulile pentru bugetul din 2027: instituțiile publice vor justifica cheltuielile și vor raporta rezultatele
Foto/Arhivă/Profimedia
Ministerul Finanțelor propune introducerea unui sistem digital unitar pentru pregătirea bugetului de stat din 2027, prin platforma eBuget_NG. Proiectul de ordonanță de urgență prevede noi reguli de fundamentare a cheltuielilor, monitorizarea angajamentelor bugetare și raportarea performanței programelor publice, în contextul consolidării disciplinei financiare și al reducerii deficitului bugetar.
Ministerul Finanțelor a publicat în transparență decizională un proiect de ordonanță de urgență care reglementează utilizarea Sistemului Informatic eBuget_NG și propune modificarea Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice. Măsurile sunt pregătite în contextul elaborării bugetului de stat pentru anul 2027.
Una dintre principalele schimbări vizează digitalizarea procesului de fundamentare a bugetului. Instituțiile publice vor transmite propunerile de finanțare printr-o platformă informatică unitară, care va permite Ministerului Finanțelor să analizeze solicitările, angajamentele deja asumate și impactul cheltuielilor asupra bugetelor din anii următori.
În plus, proiectul urmărește consolidarea bugetării pe programe, astfel încât banii solicitați de instituții să fie justificați prin obiective concrete, indicatori de performanță și rezultate care pot fi evaluate.
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, susține că digitalizarea va permite o imagine mai clară asupra modului în care sunt utilizați banii publici și asupra obligațiilor financiare asumate pentru anii următori.
„Prin eBuget_NG, punem în aceeași platformă propunerile instituțiilor și fundamentările care trebuie să le susțină. Digitalizarea ne ajută să vedem mai clar unde merg banii, ce angajamente avem pentru anii următori și ce rezultate sunt urmărite. Ministerul Finanțelor lucrează cu datele furnizate de ordonatorii de credite, iar fiecare instituție are responsabilitatea să prezinte informații complete și corecte. Un buget credibil începe cu această rigoare. De ea depind continuarea reducerii deficitului, capacitatea de a finanța investițiile și serviciile publice, dar și încrederea investitorilor și a agențiilor de rating în angajamentele României”, a declarat Alexandru Nazare.
eBuget_NG: platforma digitală prin care vor fi pregătite bugetele instituțiilor publice
Sistemul informatic eBuget_NG va înlocui transmiterea fragmentată a propunerilor bugetare prin documente și fișiere prelucrate separat. În locul acestor proceduri, instituțiile vor utiliza o platformă comună, bazată pe structuri standardizate de date și fluxuri de lucru unitare.
Sistemul va permite pregătirea, actualizarea și monitorizarea programelor bugetare, precum și gestionarea programului de investiții publice.
Potrivit proiectului, eBuget_NG va fi utilizat de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, ai bugetului asigurărilor sociale de stat și ai bugetelor fondurilor speciale. În sistem vor intra și instituțiile finanțate integral din venituri proprii sau din venituri proprii și subvenții.
Instituțiile aflate în subordinea ordonatorilor principali de credite vor putea utiliza platforma la solicitarea acestora.
Ministerul Finanțelor va administra sistemul informatic și va stabili procedurile de funcționare prin ordin al ministrului, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordonanței.
Procedura va reglementa fluxurile de lucru, termenele de transmitere a informațiilor, structura datelor, precum și regulile privind accesul, autentificarea utilizatorilor și arhivarea documentelor.
Instituțiile publice vor trebui să justifice cheltuielile și să raporteze rezultatele
O altă modificare importantă vizează responsabilitatea instituțiilor pentru informațiile transmise Ministerului Finanțelor.
Conducătorii instituțiilor publice sau persoanele împuternicite de aceștia vor avea obligația să verifice și să valideze datele introduse în platforma eBuget_NG. Responsabilitatea pentru legalitatea, corectitudinea și completitudinea informațiilor va reveni instituțiilor care le furnizează.
Proiectul introduce și o abordare mai strictă a bugetării pe programe. Finanțările solicitate, inclusiv sumele suplimentare, vor trebui corelate cu obiectivele programelor, indicatorii de performanță și rezultatele urmărite.
Astfel, fundamentarea cheltuielilor nu va mai trebui să prezinte doar necesarul de bani, ci și scopul pentru care sunt solicitați aceștia, rezultatele estimate și modalitatea prin care performanța va fi evaluată.
Ordonatorii principali de credite vor avea obligația să raporteze semestrial și anual performanța programelor bugetare. Analiza va urmări atât sumele cheltuite, cât și rezultatele obținute în urma utilizării fondurilor publice.
Investițiile publice vor fi evaluate în funcție de beneficii și rezultate
Noile reguli propuse de Ministerul Finanțelor vizează și modul în care sunt fundamentate și prioritizate investițiile publice.
Proiectele de investiții vor trebui analizate în raport cu beneficiile economice și sociale estimate, resursele financiare necesare pentru finalizare și costurile ulterioare de funcționare.
Prin această abordare, Ministerul Finanțelor urmărește ca alocările bugetare să fie orientate către proiecte bine fundamentate, cu efecte durabile asupra economiei și comunităților.
Evaluarea investițiilor va permite o analiză mai clară a necesarului de finanțare și a rezultatelor care pot fi obținute prin utilizarea banilor publici.
Bugetarea pentru 2027 va include estimări financiare pentru următorii trei ani
Proiectul de modificare a Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice introduce și noi reguli pentru planificarea bugetară multianuală.
Instituțiile vor trebui să transmită Ministerului Finanțelor o proiecție bugetară înainte de stabilirea limitelor de cheltuieli. Aceasta va cuprinde necesarul de finanțare pentru anul următor și estimările pentru următorii trei ani.
Proiecțiile vor fi realizate pe baza indicatorilor macroeconomici și a legislației în vigoare.
Prin această succesiune a etapelor, Ministerul Finanțelor va putea analiza din timp solicitările instituțiilor, obligațiile financiare deja asumate și impactul acestora asupra bugetelor viitoare, înainte de stabilirea propunerilor privind limitele de cheltuieli.
Totodată, proiectul actualizează calendarul anual de elaborare a bugetului de stat, pentru o mai bună corelare cu prognozele macroeconomice.
Monitorizarea lunară a angajamentelor și plăților, printre noile reguli bugetare
Proiectul de ordonanță de urgență prevede și actualizarea regulilor privind gestionarea creditelor bugetare și a angajamentelor financiare ale instituțiilor publice.
Printre măsurile propuse se numără:
Monitorizarea lunară a angajamentelor bugetare și a plăților efectuate.
Posibilitatea reutilizării creditelor de angajament disponibilizate, în condițiile prevăzute de lege.
Încheierea unor angajamente multianuale pentru bunuri și servicii, în limitele aprobate.
Îmbunătățirea planificării cheltuielilor și a obligațiilor financiare pentru anii următori.
Aceste măsuri urmăresc să ofere instituțiilor publice o mai bună predictibilitate în organizarea activității și în gestionarea resurselor, fără a diminua controlul asupra obligațiilor bugetare.
Prin introducerea sistemului eBuget_NG și actualizarea legislației finanțelor publice, Ministerul Finanțelor urmărește să îmbunătățească procesul de elaborare a bugetului pentru 2027, să consolideze disciplina financiară și să coreleze mai eficient cheltuielile publice cu rezultatele obținute.
Proiectul se află în transparență decizională, iar noile reguli urmează să fie aplicate în condițiile și la termenele stabilite prin actele normative care vor fi adoptate.
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News