Carnea de porc ar putea lipsi din magazine înainte de Crăciun. Comercianții avertizează asupra riscului unei crize de aprovizionare
Porc / Profimedia
Aprovizionarea cu carne de porc de Crăciun ar putea fi afectată de noul termen de valabilitate de opt zile. Comercianții avertizează asupra riscului de blocaje.
Românii ar putea întâmpina dificultăți în găsirea cărnii de porc în magazine în perioada sărbătorilor de iarnă. Reprezentanții comercianților avertizează că noile reguli privind termenul de valabilitate al cărnii proaspete de porc ar putea provoca blocaje în aprovizionare, chiar în perioada în care cererea pentru acest produs crește semnificativ.
Potrivit Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR), modificările legislative care intră în vigoare pe 19 decembrie 2026 ar putea determina retailerii să reducă volumele de carne importată. Principala problemă este noul termen maxim de comercializare, stabilit la opt zile de la sacrificarea animalului.
Reprezentanții comercianților susțin că intervalul este dificil de respectat pentru întregul lanț logistic, de la sacrificare și tranșare până la transport, distribuție și vânzarea către consumatori.
De ce ar putea apărea o criză de carne de porc înainte de Crăciun
Feliciu Paraschiv, vicepreședintele ANCMMR, a atras atenția că noua reglementare ar putea determina magazinele să comande cantități mai mici de carne de porc din import.
Acesta a explicat că retailerii trebuie să țină cont de termenul de valabilitate de maximum opt zile, ceea ce le-ar putea limita posibilitatea de a constitui stocuri suficiente pentru perioada sărbătorilor.
Potrivit reprezentantului comercianților, există riscul apariției unor întreruperi în aprovizionare, mai ales în contextul creșterii sezoniere a consumului.
Acesta a criticat modul în care a fost introdusă măsura și a susținut că autoritățile ar fi trebuit să realizeze un studiu de impact înainte de adoptarea noilor reguli.
„Dacă sunt sincope pe piața de carne de porc, de sărbători, va trebui ca cine a dat ordinul să-și asume chestia asta”, a avertizat Feliciu Paraschiv.
Carnea proaspătă de porc va avea un termen de valabilitate de maximum opt zile
Noile prevederi stabilesc că, începând cu 19 decembrie 2026, carnea proaspătă de porc refrigerată va putea fi comercializată în cel mult opt zile de la data sacrificării.
Termenul va fi unul obligatoriu, iar unitățile de tranșare și ambalare nu vor putea să îl prelungească sau să îl modifice ulterior.
Reglementarea vizează mai multe etape ale circuitului comercial, inclusiv depozitarea, transportul, etichetarea și comercializarea produselor.
Pentru comercianți, principala dificultate este reprezentată de timpul necesar pentru parcurgerea tuturor acestor etape. În cazul produselor provenite din import, transportul și distribuția pot consuma o parte importantă din intervalul disponibil.
În plus, asociațiile din domeniu atrag atenția că ordinul nu conține prevederi tranzitorii suficient de clare pentru stocurile existente și contractele comerciale deja încheiate.
Aproximativ 70% din carnea de porc comercializată în România provine din import
O altă problemă evidențiată de reprezentanții comercianților este dependența pieței românești de importurile de carne de porc.
Feliciu Paraschiv estimează că aproximativ 70% din carnea de porc disponibilă pe piața din România provine din alte țări.
Printre principalii furnizori se numără Spania și Germania, iar orice modificare care îngreunează transportul și distribuția poate avea efecte asupra cantităților disponibile în magazine.
Vicepreședintele ANCMMR a explicat că Spania dispune în prezent de cantități importante de carne de porc destinate pieței europene, după ce a pierdut o parte dintre contractele comerciale cu China.
În aceste condiții, oferta ridicată a contribuit la menținerea unor prețuri relativ stabile, în ciuda inflației.
Totuși, comercianții avertizează că noile reguli ar putea schimba modul în care retailerii își organizează aprovizionarea înainte de Crăciun.
Producătorii români ar putea câștiga teren în fața importurilor
Noile restricții ar putea avea și un efect favorabil pentru producătorii autohtoni de carne de porc.
În condițiile în care importatorii ar putea întâmpina dificultăți în organizarea transportului și distribuției în intervalul de opt zile, producătorii români ar putea deveni mai prezenți în magazine.
Această posibilitate este însă condiționată de capacitatea fermelor și a procesatorilor locali de a acoperi cererea suplimentară.
Reprezentanții comercianților consideră că modificările legislative trebuie analizate împreună cu toate categoriile implicate în lanțul de producție și distribuție, astfel încât să fie evitate eventualele dezechilibre de pe piață.
Comercianții cer explicații autorităților înainte de aplicarea noilor reguli
Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii din România și Asociația Marilor Rețele Comerciale din România au solicitat organizarea unor întâlniri cu reprezentanții autorităților responsabile de noua reglementare.
La discuții ar urma să participe producători, procesatori, importatori și comercianți, pentru clarificarea modului în care vor fi aplicate prevederile și pentru identificarea unor soluții care să prevină eventualele blocaje.
Cele două organizații susțin că modificările au fost adoptate fără consultări suficiente cu operatorii economici și că aplicarea lor în apropierea Crăciunului poate genera dificultăți într-o perioadă cu un consum ridicat.
Deocamdată, nu există o confirmare că magazinele vor rămâne fără carne de porc, însă comercianții avertizează că riscul unor probleme de aprovizionare trebuie tratat cu seriozitate.
Pentru consumatori, miza este importantă: eventualele dificultăți logistice ar putea afecta disponibilitatea cărnii de porc în magazine chiar înaintea uneia dintre cele mai importante perioade de consum din an.
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