Alexandru Nazare avertizează: România riscă o sancțiune de 5,5 miliarde de lei din partea UE. Ce se întâmplă cu bugetul pe 2027
Alexandru Nazare avertizează: România riscă o sancțiune de 5,5 miliarde de lei din partea UE. Foto/Inquam Photos/Octav Ganea
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat radiografia finanțelor publice ale României și a avertizat că, deși deficitul bugetar a fost redus semnificativ, țara se confruntă în continuare cu riscuri majore. Datoria publică a ajuns la 61,1% din PIB, instituțiile statului au solicitat suplimentar 47,6 miliarde de lei, iar 175 de obiective de investiții nu au alocări bugetare în 2026. În plus, România riscă o suspendare a unor angajamente din fondurile europene, în valoare de aproximativ 5,5 miliarde de lei, dacă nu continuă măsurile de consolidare fiscală. Ministrul a atras atenția și asupra presiunilor generate de dobânzi, a încheierii finanțării prin PNRR și a necesității prioritizării cheltuielilor în bugetul pentru 2027.
Documentul arată că deficitul bugetar a scăzut de la 9,2% din PIB în 2024 la 7,8% în 2025, însă România a rămas țara cu cel mai mare deficit din Uniunea Europeană. Pentru 2026, ținta este de 6,2% din PIB în termeni cash și de 6% în metodologia europeană ESA. Ministerul susține că ajustarea realizată în ultimii doi ani este una importantă, dar avertizează că efortul nu poate fi considerat încheiat.
Potrivit raportului, România trebuie să continue reducerea deficitului, în condițiile în care ținta pentru 2027 este de 5,2% din PIB, iar pentru 2028 de 4,2%. Obiectivul este coborârea sub pragul de 3% până în 2030, conform angajamentelor asumate în fața Uniunii Europene.
Economia României, în stagnare. Ministerul Finanțelor estimează contracție în 2026
Raportul evidențiază și deteriorarea ritmului de creștere economică. După un avans de 1,1% în 2024 și de numai 0,8% în 2025, economia României este estimată să înregistreze o contracție în 2026. Prognoza Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză indică o scădere de 0,4%, în timp ce estimarea Comisiei Europene este de minus 0,3%.
Ministerul subliniază că perioada 2024–2026 este una dintre cele mai slabe din ultimele două decenii și jumătate, în afara episoadelor de recesiune. În primele nouă luni ale anului 2026, PIB-ul real a fost cu 0,3% sub nivelul din perioada similară a anului precedent, deși trimestrul al treilea a adus o revenire de 2,1% față de trimestrul anterior.
O altă schimbare importantă vizează structura creșterii economice. Dacă în anii anteriori consumul privat era principalul motor al economiei, începând cu a doua jumătate a anului 2025 investițiile au devenit principala sursă de creștere, în special datorită proiectelor finanțate din fonduri europene.
Ministerul avertizează însă că această evoluție trebuie susținută și după încheierea finanțării prin PNRR, prin investiții publice și private, creșterea productivității și dezvoltarea capacităților de producție.
Datoria publică a depășit 60% din PIB. Dobânzile consumă tot mai mulți bani
Una dintre cele mai importante vulnerabilități semnalate de Ministerul Finanțelor este creșterea accelerată a datoriei publice. Aceasta a urcat de la 35,2% din PIB la sfârșitul anului 2019 la 58,9% în 2025 și a ajuns la 61,1% la 31 august 2026.
În același timp, cheltuielile cu dobânzile au crescut de la 1,9% din PIB în 2023 la aproximativ 3% în 2026. Potrivit raportului, dobânzile plătite de stat reprezintă aproape 10% din veniturile bugetare și ajung la un nivel comparabil cu investițiile finanțate din bugetul național.
Necesarul brut de finanțare al statului a ajuns la aproximativ 279 de miliarde de lei în 2026, echivalentul a 13,4% din PIB. Din această sumă, 130 de miliarde de lei reprezintă deficitul bugetar, iar 149 de miliarde de lei sunt datorii ajunse la scadență care trebuie refinanțate.
Ministerul avertizează că menținerea unor costuri ridicate de împrumut poate restrânge resursele disponibile pentru investiții, sănătate, educație și alte servicii publice.
Statul are obligații neacoperite de 19,1 miliarde de lei
Raportul scoate în evidență și presiunile generate de obligațiile financiare acumulate de instituțiile publice. La 31 octombrie 2026, obligațiile certe de plată pentru care creditele bugetare disponibile erau insuficiente se ridicau la 19,1 miliarde de lei.
În paralel, solicitările de credite bugetare suplimentare transmise de ordonatorii principali de credite pentru ultimele două luni ale anului însumau aproximativ 47,6 miliarde de lei, înainte de compensarea cu economiile înregistrate de alte instituții.
Printre cele mai importante obligații se numără hotărârile judecătorești privind drepturile salariale, pentru care sunt raportate 15,7 miliarde de lei, proiectele cu finanțare europeană, CNAS și programele naționale ale Ministerului Dezvoltării.
În cazul Înaltei Curți de Casație și Justiție, obligațiile certe raportate ajungeau la 11,37 miliarde de lei, iar la Ministerul Public la 3,87 miliarde de lei. CNAS raporta obligații certe de 4,23 miliarde de lei și un necesar suplimentar estimat pentru noiembrie și decembrie.
Ministerul atrage atenția că nu toate solicitările suplimentare reprezintă datorii restante, unele fiind estimări sau necesități de finanțare pentru accelerarea proiectelor.
Restanțele din sănătate și schemele de sprijin pun presiune pe buget
O problemă importantă este situația Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. La sfârșitul primelor zece luni din 2026, acesta înregistra un deficit de 0,8 miliarde de lei, deși fusese programat un excedent de 4,2 miliarde de lei.
Veniturile fondului au ajuns la 72,1 miliarde de lei, în timp ce cheltuielile au însumat 72,9 miliarde de lei. Cea mai mare parte a banilor a fost direcționată către medicamente, servicii medicale și transferuri pentru acoperirea majorărilor salariale din sistemul sanitar.
Documentul avertizează că echilibrul financiar al sistemului de sănătate este fragil și depinde de măsuri care au aplicabilitate limitată în timp. Începând cu 2028, încetarea aplicării CASS asupra veniturilor din pensii ar putea reduce veniturile fondului cu aproximativ 6,1 miliarde de lei anual.
În ceea ce privește schemele de sprijin pentru energie, raportul include obligațiile acumulate în anii anteriori printre presiunile care trebuie gestionate prin programarea bugetară multianuală. Ministerul arată că plata acestor obligații trebuie corelată cu resursele disponibile și cu obiectivele de reducere a deficitului.
Investițiile publice depășesc capacitatea de finanțare a statului
O altă vulnerabilitate majoră este dimensiunea portofoliului de investiții publice. Potrivit raportului, valoarea proiectelor de investiții ale bugetului de stat ajunge la 1.159 de miliarde de lei, dintre care 837 de miliarde de lei reprezintă sume care trebuie plătite după 2026.
Mai mult, 606 miliarde de lei, adică 52% din întregul portofoliu, sunt programate pentru „anii ulteriori”, fără să existe un an clar de finanțare.
Din cele 648 de obiective de investiții nominalizate, 175 nu au primit nicio alocare în 2026, iar 316 au alocări mai mici de un milion de lei. La ritmul actual de finanțare, 198 de proiecte ar necesita peste zece ani pentru finalizare, iar 169 ar avea nevoie de mai mult de 20 de ani.
Ministerul consideră că aceste angajamente depășesc capacitatea actuală de finanțare și avertizează asupra riscului apariției unor noi plăți restante și întârzieri în implementarea proiectelor.
În plus, închiderea PNRR va pune presiune suplimentară asupra bugetului național. Aproximativ 61% din alocarea aferentă cadrului financiar european 2021–2027 mai trebuie utilizată în perioada 2027–2029, ceea ce va necesita o capacitate mai mare de cofinanțare din partea statului.
Agențiile de rating urmăresc bugetul pe 2027. România riscă să piardă încrederea investitorilor
Raportul subliniază că România se află pe ultima treaptă a categoriei recomandate investițiilor la toate cele trei mari agenții de rating: BBB- la Fitch și S&P, respectiv Baa3 la Moody's. Toate mențin perspectiva negativă.
Agențiile consideră că deficitul din 2026 este în mare măsură sub control, însă următoarea etapă depinde de măsurile care vor fi adoptate pentru bugetul din 2027.
Ministerul Finanțelor avertizează că o eventuală retrogradare sub categoria recomandată investițiilor ar putea determina creșterea costurilor de finanțare, retragerea unor investitori instituționali și presiuni suplimentare asupra cursului de schimb.
În plus, România riscă să piardă accesul la o parte dintre fondurile europene dacă nu respectă angajamentele asumate în cadrul procedurii de deficit excesiv.
Pentru 2027, Comisia Europeană estimează un deficit de 5,8% din PIB în scenariul în care nu sunt adoptate măsuri suplimentare, în timp ce ținta asumată de România este de 5,2%. Diferența de 0,6 puncte procentuale arată necesitatea unor noi măsuri de ajustare.
Bugetul pe 2027, decisiv pentru finanțele României
În concluziile raportului, Ministerul Finanțelor insistă asupra necesității continuării consolidării fiscale, a stabilizării datoriei publice și a gestionării obligațiilor financiare acumulate în anii anteriori.
Documentul arată că următorul buget trebuie construit pe plafoane realiste de cheltuieli, cu prioritizarea investițiilor și o mai bună corelare a angajamentelor instituțiilor publice cu resursele efectiv disponibile.
Totodată, Ministerul consideră că respectarea țintelor de deficit și menținerea încrederii investitorilor sunt esențiale pentru evitarea unor costuri suplimentare de finanțare și pentru protejarea accesului României la piețele financiare și fondurile europene.
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