Datoriile firmelor la stat au ajuns la 77,6 miliarde de lei. Peste 48.000 de companii au restanțe

Publicat 7 sept. 2026, 16:12 Sursă Realitatea.Net

Datoriile companiilor din România către bugetul de stat și bugetele sociale au crescut la 77,6 miliarde de lei în trimestrul al doilea din 2026. Suma este mai mare decât cele 77 de miliarde de lei raportate în primele trei luni ale anului, potrivit unei analize.

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