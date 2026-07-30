Alertă cu bombă la sediul Autorității Navale Române din Portul Constanța. A doua amenințare în doar 24 de ore

Publicat 30 iul. 2026, 12:44 Sursă Realitatea.Net

Autoritățile au intervenit joi după o nouă alertă cu bombă care a vizat sediul Autorității Navale Române (ANR) din Portul Constanța. Este a doua zi consecutivă în care forțele de ordine sunt mobilizate în urma unor amenințări similare, după alarma falsă de miercuri care a dus la evacuarea Terminalului de Pasageri.

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