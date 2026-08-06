Dincolo de universitate. Evoluția instituțiilor cunoașterii - analiză de Daniel Udrescu

Publicat 6 aug. 2026, 09:56 Sursă realitatea.net

Există momente în istoria civilizației în care progresul nu este determinat doar de o mare descoperire sau de o invenție revoluționară, ci de schimbarea modului în care oamenii organizează cunoașterea. Aceasta este, poate, una dintre legile discrete ale evoluției umane. Fiecare mare salt al civilizației a fost precedat de o schimbare a arhitecturii cunoașterii.

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