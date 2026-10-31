Daniel Udrescu: Nazare, Niculescu și minciuna taxelor. Statul nu mai impozitează bogăția, ci inflația

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 31 oct. 2026, 08:41

România transformă inflația într-un instrument de colectare fiscală, iar creșterea nominală a veniturilor și a valorii proprietăților este prezentată drept îmbogățire. Într-o analiză critică a politicilor fiscale promovate sub coordonarea lui Luca Niculescu și a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, Daniel S. Udrescu, CPA, ECJ, Auditor, demontează argumentul că reformele fiscale sunt impuse de OCDE și arată cum impozitarea la valoarea de piață, pragurile neindexate și taxarea succesivă a capitalului pot împovăra clasa mijlocie, pensionarii și investitorii.

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