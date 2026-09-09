Energie· 1 min citire
Șeful ANPC anunță amenzi uriașe pentru benzinăriile care modifică prețul în mod incorect
Publicat9 sept. 2026, 20:22
Actualizat9 sept. 2026, 20:23
SursăRealitate Plus
Președintele ANPC, Bekesi Csaba Lajos, a declarat la Realitatea Plus că acțiunea de verificare a prețurilor afișate de distribuitorii și stațiile de carburanți a demarat și au fost deja descoperite abateri sancționate pe loc, cu amenzi care nu pot fi plătite la jumătate.
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