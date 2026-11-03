Stocurile europene de gaze, la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu. Scenariu sumbru pentru iarna 2026-2027

Europa se pregătește de iarnă cu cel mai scăzut nivel al stocurilor de gaze naturale din 2013 până în prezent, a avertizat marți Agenția Internațională pentru Energie (IEA). La finele lunii octombrie, depozitele de gaze ale statelor UE erau umplute sub nivelul minim stabilit la nivelul blocului comunitar,
La 30 octombrie, depozitele de gaze naturale din UE erau pline în proporție de doar 75%, sub nivelul minim de 80% stabilit la nivelul blocului comunitar și la cel mai redus nivel din ultimul deceniu, arată raportul Global Gas Security Review, publicat marți, 3 noiembrie, de Agenția Internațională pentru Energie (IEA).
Scenariul IEA: valuri succesive de frig, pe fondul reducerii rezervelor
Simulările IEA arată că nivelul depozitelor de gaze naturale din statele europene ar putea scădea sub 10% până la 30 martie, în cel mai pesimist scenariu, în care apar noi perturbări ale livrărilor de gaze naturale lichefiate (GNL) prin Strâmtoarea Ormuz, iar iarna este neobișnuit de rece. Potrivit IEA, momentul critic l-ar reprezenta valurile de frig de la finalul iernii, care ar putea amplifica volatilitatea prețurilor până la 30 martie 2027.
În aceste condiții, reumplerea depozitelor de gaze în primăvara anului 2027 ar genera o cerere ridicată, care probabil va coincide cu tensiunile de pe piața globală, pe fondul efectelor războiului din Iran.
Europenii nu știu de ce să se teamă mai mult: de frig sau de prețuri
La 28 octombrie, prețurile de referință la gazele naturale pe piața europeană au depășit pragul de 100 de euro pe megawatt-oră, pentru prima dată din decembrie 2022, impulsionate de războiul din Orientul Mijlociu și de nivelul redus de umplere a depozitelor înaintea iernii.
La bursa TTF de la Amsterdam, contractele futures la gaze cu livrare în luna următoare au urcat cu 4,34%, până la 99,97 euro pe megawatt-oră (MWh), după ce anterior atinseseră 100,30 euro/MWh.
Gospodăriile și consumatorii industriali din Europa resimt deja efectele prețurilor ridicate la energie, după ce războiul împotriva Iranului a dus la scumpirea petrolului, carburanților, gazelor, energiei electrice și alimentelor. Analiștii și experții din industrie se așteaptă la încă un an cu astfel de prețuri, chiar dacă războiul s-ar încheia, iar iarna ar fi blândă. Motivul este că Europa va trebui să își refacă rezervele de gaze, care au scăzut la minime istorice.
Prețurile ridicate de pe piața angro se reflectă deja în facturile consumatorilor, iar unele companii din sectoarele care utilizează gazele naturale ca materie primă și-au redus deja producția.
Ultima dată când prețul gazelor naturale a înregistrat o creștere bruscă a fost la începutul războiului din Ucraina, când cotațiile au depășit 300 de euro pe MWh