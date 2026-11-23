Cele mai mici prețuri la carburanți, luni, 23 noiembrie 2026, sunt de 8,99 lei/litru pentru benzină, în Cluj, și 10,39 lei/litru pentru motorină, în Constanța, potrivit Peco Online.
Unde găsești cea mai ieftină benzină și cea mai ieftină motorină
Șoferii pot găsi cel mai ieftin litru de benzină la stația DHR din Gherla, județul Cluj, unde prețul afișat este de 8,99 lei. Stația este situată pe strada Clujului FN.
În cazul motorinei, cel mai mic tarif este de 10,39 lei/litru, la stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța, de pe DN39.
Cât costă carburanții în București, Cluj, Timișoara, Iași și Constanța
Prețurile diferă de la un oraș la altul. Potrivit datelor centralizate de Peco Online, Bucureștiul are cel mai mic preț la GPL, în timp ce Cluj-Napoca se remarcă prin cel mai ieftin litru de benzină dintre cele cinci mari orașe analizate.
Prețuri minime luni, 23 noiembrie 2026
Dintre orașele incluse în comparație, Cluj-Napoca înregistrează cel mai mic preț la benzină, de 8,99 lei/litru. Pentru motorină, minimul este în Timișoara, unde un litru costă 10,48 lei. În cazul GPL-ului, cel mai avantajos tarif este afișat în București, la 4,78 lei/litru.
Cât plătește un șofer pentru un plin de 50 de litri
La cele mai mici tarife afișate la nivel național, un rezervor de 50 de litri de benzină costă 449,50 lei. Pentru un plin de motorină, factura ajunge la 519,50 lei.
Calculul are la bază prețurile minime de 8,99 lei/litru pentru benzină și 10,39 lei/litru pentru motorină. Diferența dintre cele două alimentări este de 70 de lei pentru aceeași cantitate de carburant.
Prețurile au fost consultate în dimineața zilei de 23 noiembrie 2026, pe platforma Peco Online. Valorile sunt informative, întrucât actualizările sunt efectuate la intervale diferite, iar unele rețele nu transmit date zilnic. Din acest motiv, prețurile afișate online pot diferi de cele practicate efectiv la pompă.