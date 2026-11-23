Publicat 23 nov. 2026, 12:04 Sursă Realitatea.Net

Cele mai mici prețuri la carburanți, luni, 23 noiembrie 2026, sunt de 8,99 lei/litru pentru benzină, în Cluj, și 10,39 lei/litru pentru motorină, în Constanța, potrivit Peco Online.

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