Prețurile gazelor naturale au înregistrat o creștere puternică pe piețele europene luni dimineață, pe fondul avertismentelor meteorologilor privind valul de frig care urmează să afecteze mare parte a continentului. În contextul în care multe state europene au intrat în sezonul rece cu depozitele de gaze la cele mai scăzute niveluri pentru această perioadă din ultimii ani, traderii se tem că cererea pentru încălzire va crește semnificativ, ceea ce ar putea împinge și mai mult prețurile în sus și, implicit, facturile consumatorilor. România, chiar dacă are stocuri de gaze mai reduse decât în aceeași perioadă din 2025, se menține pe locul al cincilea în Europa în ceea ce privește rezervele disponibile. Cea mai dificilă situație este în Marea Britanie, unde nivelul stocurilor acoperă doar aproximativ o treime din necesar.
Prețul de referință TTF a urcat luni la 96,075 euro/MWh, cu 8,6% peste nivelul de la finalul săptămânii trecute, marcând cea mai amplă creștere zilnică din ultima perioadă, potrivit unei analize E-nergia.ro. Deși cotațiile rămân sub vârful de peste 100 de euro/MWh atins la sfârșitul lunii octombrie, valorile sunt în continuare de circa trei ori mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut.
România intră în sezonul rece cu stocuri de gaze mai mici decât anul trecut. Ce se va întâmpla cu facturile?
Pe lângă prognozele care anunță temperaturi mult mai scăzute decât mediile specifice perioadei, majorarea prețurilor este influențată și de problemele de aprovizionare cu gaze naturale lichefiate (GNL), pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu.
Specialiștii atrag atenția că multe state europene au intrat în sezonul rece cu stocuri mai mici decât de obicei, după ce au mizat pe o detensionare a situației din Golful Persic.
Media europeană de umplere a depozitelor este de 69%, un nivel considerat vulnerabil în cazul unei ierni deosebit de reci. În acest moment, consumul a depășit deja volumul injecțiilor în depozite, ceea ce înseamnă că unele state își consumă deja din rezervele pregătite pentru iarnă. Presiunea asupra pieței ar putea crește și mai mult de la începutul anului viitor, odată cu aplicarea interdicției privind importurile de gaze rusești.