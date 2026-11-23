Publicat 23 nov. 2026, 12:07 Actualizat 23 nov. 2026, 12:23 Sursă Realitatea.net, e-nergia

Prețurile gazelor naturale au înregistrat o creștere puternică pe piețele europene luni dimineață, pe fondul avertismentelor meteorologilor privind valul de frig care urmează să afecteze mare parte a continentului. În contextul în care multe state europene au intrat în sezonul rece cu depozitele de gaze la cele mai scăzute niveluri pentru această perioadă din ultimii ani, traderii se tem că cererea pentru încălzire va crește semnificativ, ceea ce ar putea împinge și mai mult prețurile în sus și, implicit, facturile consumatorilor. România, chiar dacă are stocuri de gaze mai reduse decât în aceeași perioadă din 2025, se menține pe locul al cincilea în Europa în ceea ce privește rezervele disponibile. Cea mai dificilă situație este în Marea Britanie, unde nivelul stocurilor acoperă doar aproximativ o treime din necesar.

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