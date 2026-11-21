Publicat 21 nov. 2026, 14:49 Sursă Realitatea.net

Românii ar putea avea parte de o iarnă extrem de dificilă din cauza facturilor la energie electrică. Expertul în energie Dian Popescu avertizează că, de la 1 ianuarie 2027, consumatorii s-ar putea confrunta cu majorări importante ale costurilor, în condițiile în care unele oferte de pe piață sunt deja cu aproximativ 70% mai mari, potrivit analizei sale. În cadrul unei intervenții la Realitatea PLUS, specialistul a explicat că scumpirile ar putea veni într-un moment în care consumul de energie crește oricum din cauza temperaturilor scăzute.

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