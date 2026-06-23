Energie· 1 min citire

România și alte 11 state UE cer fonduri suplimentare pentru tranziția către energia verde

Energie verde

Energie verde

Realitatea Financiara
Scris de Realitatea Financiara Publicat: 23 iun. 2026, 11:33

Un grup de 12 state membre ale Uniunii Europene, printre care România, Polonia, Bulgaria și Estonia, solicită consolidarea fondului european destinat sprijinirii tranziției energetice a statelor mai puțin dezvoltate, potrivit unei scrisori analizate de Reuters.

Demersul vine în contextul în care Comisia Europeană pregătește o revizuire a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), menită să alinieze politica climatică a blocului comunitar la obiectivele pentru anul 2040. Totuși, reforma este influențată de dezbaterile privind competitivitatea industriei europene și impactul costurilor de mediu asupra economiei.

În scrisoarea transmisă Comisiei Europene, cele 12 guverne cer majorarea semnificativă a resurselor disponibile prin Fondul de Modernizare, un mecanism finanțat din vânzarea certificatelor de emisii de carbon. Din 2021, fondul a investit peste 20 de miliarde de euro pentru a sprijini statele membre cu venituri mai reduse să reducă dependența de combustibilii fosili și să accelereze investițiile în energie curată.

Semnatarii documentului avertizează că incertitudinile economice și geopolitice cresc dificultățile tranziției energetice și subliniază necesitatea unor surse stabile și previzibile de finanțare. Alături de România, scrisoarea a fost semnată de guvernele din Grecia, Cehia, Croația, Ungaria, Letonia, Lituania, Slovacia și Slovenia.

Fondul de Modernizare sprijină în prezent cele 12 state semnatare, precum și Portugalia, având rolul de a reduce decalajele dintre statele membre și de a facilita atingerea obiectivelor climatice ale Uniunii Europene.

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