România și alte 11 state UE cer fonduri suplimentare pentru tranziția către energia verde

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 23 iun. 2026, 11:33

Un grup de 12 state membre ale Uniunii Europene, printre care România, Polonia, Bulgaria și Estonia, solicită consolidarea fondului european destinat sprijinirii tranziției energetice a statelor mai puțin dezvoltate, potrivit unei scrisori analizate de Reuters.

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