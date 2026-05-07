Grecia interzice plățile în numerar peste pragul de 500 de euro și impune amenzi severe

Sursă: Realitatea.net

Grecia se pregătește de o schimbare majoră în modul în care se fac plățile. Guvernul de la Atena vrea să interzică tranzacțiile în numerar mai mari de 500 de euro și să dubleze amenzile pentru cei care nu respectă regula. Proiectul de lege a fost depus de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Potrivit noului proiect de lege, orice plată de peste 500 de euro va trebui făcută exclusiv electronic, iar pragul se aplică la valoarea totală a tranzacției, nu la chitanțe separate — o metodă folosită până acum pentru a ocoli legea, scrie greekreporter.com.

Cei care vor continua să plătească cash peste noua limită riscă amenzi care pot ajunge până la dublul sumei achitate ilegal. De exemplu, pentru o plată cash de 1.000 de euro, se va plăti dublul sumei care trece de 500 de euro, adică o amendă de 1.000 de euro.

Dacă va trece de Parlament, pachetul legislativ va marca un nou pas spre digitalizarea completă a sistemului financiar elen.