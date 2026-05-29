Bulgargaz propune reducerea prețului gazelor naturale în Bulgaria din iunie

Compania de stat bulgară Bulgargaz a propus autorităților de reglementare o ușoară reducere a prețului gazelor naturale începând cu luna iunie, potrivit informațiilor publicate de Novinite, citate de Agerpres.

Dacă propunerea va fi aprobată de Comisia de reglementare în domeniul energiei și apei (EWRC), prețul gazelor naturale va ajunge la aproximativ 35,62 euro pentru un megawatt-oră (MWh), fără taxe și impozite, cu aproape 1% sub nivelul din luna mai, când acesta era de 35,98 euro/MWh.

Directorul companiei, Veselin Sinabov, a precizat că noul tarif propus reflectă condițiile actuale de pe piață și avantajele contractelor pe termen lung de care beneficiază Bulgaria.

Potrivit companiei, o contribuție importantă la menținerea prețurilor reduse o are acordul de furnizare a gazelor cu Azerbaidjan, livrările fiind realizate prin interconectorul IGB dintre Grecia și Bulgaria. În paralel, Bulgargaz achiziționează și gaze naturale lichefiate (GNL) de la traderi internaționali.

Reprezentanții companiei susțin că volumele importate din Azerbaidjan permit menținerea prețului intern sub nivelul de referință european. Spre comparație, la hub-ul TTF din Amsterdam, principalul reper european pentru gazele naturale, contractele futures se tranzacționau recent la 46,40 euro/MWh, peste nivelul practicat în Bulgaria.

Decizia finală privind noul preț al gazelor naturale va fi luată de EWRC la data de 1 iunie, după evaluarea datelor prezentate de Bulgargaz și a evoluțiilor de pe piața energetică.