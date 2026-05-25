Schimbare majoră. Noile reguli pentru turiștii în țara preferată de români pentru vacanța de vară

Sursă: Realitatea.Net

Din iunie, reguli stricte vor schimba radical regulile jocului în turismul de masă. Oficialii de la Atena, prin vocea ministrului adjunct de Interne Konstantinos Gkioulekas, susțin că noile restricții reprezintă singura soluție salvatoare pentru conservarea moștenirii culturale în zonele asaltate de vizitatori.

Grecia impune restricții severe pentru a stopa turismul de masă: Noi reguli în insule și interdicții stricte în siturile arheologice

Grecia face pași decisivi pentru a schimba radical modelul turistic care a adus un aflux record de vizitatori, dar care a pus o presiune uriașă pe infrastructură și pe patrimoniul istoric. În cadrul unui eveniment economic desfășurat la București, oficialii eleni au apărat noile reglementări ce vor intra în vigoare din luna iunie, susținând că acestea sunt esențiale pentru salvarea moștenirii culturale a țării.

Reguli noi din iunie pentru protejarea patrimoniului și a comunităților

Prezent la evenimentul strategic organizat de Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, alături de Ambasada Republicii Elene, ministrul adjunct de Interne, Konstantinos Gkioulekas, a subliniat că introducerea restricțiilor are ca scop principal conservarea identității locale. Oficialul a punctat că aceste norme, deși stricte, sunt concepute pentru a asigura un mediu sigur pentru rezidenți și copii, dar și pentru a garanta că vizitatorii vor beneficia în continuare de o experiență de calitate, bazată pe respect reciproc.

Delegația elenă, aflată într-o vizită extinsă în Capitală, a profitat de ocazie pentru a evidenția legăturile istorice profunde dintre cele două state. Oficialii din țara elenă au amintit că Bucureștiul a fost locul de pornire al revoluției pentru eliberarea neamului grecesc și tot aici, în 1913, s-a semnat tratatul istoric care a trasat granițele Greciei moderne. Ministrul adjunct a transmis aprecierea autorităților de la Atena față de turiștii români, remarcând în mod deosebit respectul și decența pe care aceștia le manifestă atunci când vizitează lăcașurile de cult din Grecia.

Plafonare la hoteluri și restricții masive de construcție în insule

Planul de măsuri, anunțat oficial la Atena de ministrul Turismului, Olga Kefalogianni, vine ca o reacție directă la datele îngrijorătoare publicate de Banca Centrală a Greciei, care indică un record de aproape 38 de milioane de turiști pe parcursul anului trecut. Pentru a opri degradarea plajelor și a calității vieții, noul model sustenabil propune o subîmpărțire clară a regiunilor în funcție de nivelul de sufocare turistică.

Destinațiile extrem de populare precum Rodos, Kos, Mykonos și Santorini vor intra sub un regim sever de control în domeniul urbanismului. În aceste zone, unde localnicii se confruntă deja cu crize acute de apă, trafic paralizat, infrastructură suprasolicitată și chirii explozive, noile proiecte hoteliere vor fi limitate la o capacitate de maximum 100 de paturi. În afara perimetrelor urbane stabilite oficial, ridicarea de noi complexe turistice va fi permisă exclusiv pe proprietăți de mari dimensiuni, reducând astfel fragmentarea terenurilor și betonarea excesivă a coastelor.

Interdicții în siturile arheologice și toleranță zero la vandalism

Dincolo de componenta imobiliară, noile reguli din vară vizează direct comportamentul vizitatorilor în punctele de interes istoric. Una dintre cele mai discutate măsuri din noul pachet este interzicerea accesului cu pantofi cu toc subțire în perimetrele arheologice de importanță majoră, inclusiv la Acropole. Decizia a fost luată pentru a stopa erodarea și deteriorarea suprafețelor din marmură vechi de peste două milenii, extrem de afectate de fluxul masiv de pași de la an la an.

În plus, autoritățile elene avertizează că atingerea exponatelor din muzee sau a structurilor din siturile antice este strict interzisă, fiind prevăzute sancțiuni aspre pentru orice tentativă de degradare a vestigiilor. În paralel cu aceste interdicții culturale, au fost înăsprite considerabil și regulile de circulație rutieră în stațiunile turistice, pentru a descuraja comportamentele iresponsabile la volan și blocajele din trafic.

Toate aceste reforme structurale sunt privite ca un scut de protecție obligatoriu în fața prognozelor pe termen lung. Estimările economice arată că, până în anul 2040, numărul anual de vizitatori în Grecia ar putea atinge pragul de 55 de milioane de persoane. Deși o astfel de evoluție ar urca veniturile din turism la o cifră estimată de 36 de miliarde de euro, oficialii eleni recunosc că un asemenea volum de masă ar deveni complet distructiv în absența unui set clar de reguli și a unei discipline severe aplicate chiar din această vară.