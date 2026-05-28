Temu a fost amendată cu 200 de milioane de euro de Comisia Europeană

Lovitură pentru gigantul chinez Temu, amendat cu 200 de milioane de euro de Comisia Europeană. Decizia vine la finalul unei anchete de amploare care a scos la iveală că platforma a comercializat produse ilegale și extrem de periculoase, de la jucării pentru copii și până la încărcătoare care încalcă grav normele de siguranță.

Decizia Comisiei Europene de a amenda platforma de e-commerce Temu scoate la iveală deficiențe grave în controlul calității mărfurilor comercializate. Investigațiile oficiale arată că retailerul chinez a eșuat în mod repetat să evalueze pericolele la care își expune utilizatorii, ignorând normele de siguranță impuse pe piața comunitară.

Clienți sub acoperire și produse periculoase: Ce au descoperit inspectorii

Sancțiunea record este rezultatul unei anchete amănunțite care a beneficiat de sprijinul unei organizații independente de testare. Experții au apelat la tactica „clientului sub acoperire”, achiziționând diverse bunuri direct de pe platformă pentru a le verifica în laborator.

Rezultatele testelor au fost alarmante:

Pericol de electrocutare : O proporție semnificativă din încărcătoarele electrice testate au picat probele elementare de siguranță.

Substanțe toxice pentru copii : Anumite jucării destinate celor mici conțineau compuși chimici în concentrații ce depășeau limitele legale stabilite de UE.

Risc de sufocare : Au fost identificate jucării cu componente de dimensiuni reduse, ușor detașabile, care reprezentau un pericol real de asfixiere pentru copii.

Potrivit Executivului european, managementul Temu „nu a reușit să identifice, să analizeze și să evalueze cu diligență riscurile sistemice” generate de bunurile puse în vânzare, ignorând impactul direct asupra cumpărătorilor.

Temu contestă decizia: „Suma este disproporționată”

De cealaltă parte, reprezentanții gigantului de e-commerce s-au poziționat împotriva măsurilor luate de Bruxelles, catalogând penalizarea drept exagerată. Un purtător de cuvânt al companiei a subliniat că investigația se bazează pe vulnerabilități din anul 2024, care nu mai corespund realității actuale din cadrul platformei.

„Nu suntem de acord cu decizia Comisiei Europene și considerăm că amenda este disproporționată. Analizăm cu atenție decizia și luăm în considerare toate opțiunile disponibile”, au transmis oficialii Temu.

Cu toate acestea, compania este obligată să transmită un plan clar de remediere a problemelor până la data de 28 august. Ulterior, Comisia Europeană va analiza documentul timp de două luni pentru a valida dacă noile mecanisme respectă standardele de siguranță.

Un semnal de alarmă în baza DSA și precedentul din Marea Britanie

Procedura împotriva Temu a fost deschisă în octombrie 2024, sub lupa noului Act privind Serviciile Digitale (DSA), reglementare care impune obligații stricte platformelor online de dimensiuni foarte mari.

Henna Virkkunen, comisarul european pentru tehnologie, a subliniat că această măsură reprezintă un „mesaj foarte puternic” și un avertisment clar pentru marii actori din mediul digital. Sancțiunea reprezintă a doua lovitură majoră aplicată sub umbrela DSA, după ce rețeaua socială X, deținută de Elon Musk, a fost amendată cu 120 de milioane de euro în decembrie anul trecut.

Ecourile deciziei de la Bruxelles au ajuns rapid și în Marea Britanie. Organizația pentru drepturile consumatorilor Which? a salutat public inițiativa europeană. Sue Davies, șefa diviziei de politici de consum din cadrul organizației, a cerut guvernului de la Londra să folosească Legea privind Reglementarea Produselor pentru a trage la răspundere piețele online și a stopa vânzarea mărfurilor cu potențial periculos.