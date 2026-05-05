Euro atinge un nou record istoric! Curs BNR 5 mai 2026: Leul se prăbușește în ziua moțiunii de cenzură
Record negativ la cursul BNR. Moneda Euro a urcat la 5,2180 lei în ziua moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Este cea mai mare valoare înregistrată vreodată, pe fondul incertitudinii politice care a cuprins piețele financiare din România.
Piața valutară din România traversează una dintre cele mai volatile perioade din istoria recentă. Marți, 5 mai 2026, moneda națională a înregistrat un nou minim istoric, în contextul în care Parlamentul a dezbătut moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.
Cursul oficial mai 2026: Un nou maxim istoric
Banca Națională a României a afișat astăzi o referință de 5,2180 lei pentru un euro, marcând un salt semnificativ față de ziua precedentă. Aceasta este cea mai mare valoare înregistrată vreodată de moneda europeană în raport cu leul la cotația oficială a băncii centrale.
Dinamica zilei pe piața interbancară:
Dimineața: Leul a deschis sesiunea sub presiune, tranzacționându-se între 5,18 și 5,19 lei/euro.
Ora prânzului: Cu puțin timp înainte de votul final pe moțiune (ora 12:40), panica din piață a împins cotațiile până la un prag psihologic de 5,21 lei.
În timpul dezbaterilor: Volatilitatea a rămas ridicată, euro oscilând între 5,1970 și 5,2070 lei.
O săptămână „neagră” pentru moneda națională
Prăbușirea leului nu este un incident izolat, ci rezultatul unei deprecieri accelerate începute la finalul lunii aprilie:
Luni, 4 mai: BNR anunța recordul de 5,1998 lei/euro. Pe piața interbancară, moneda europeană atinsese deja pragul de 5,21 lei încă de la primele ore ale dimineții.
Joi, 30 aprilie: Euro spărgea pentru prima dată recordul de anul trecut, atingând valoarea de 5,1417 lei.
Miercuri, 29 aprilie: Începutul declinului actual, când euro a depășit bariera de 5,10 lei la cursul oficial pentru prima dată în ultimul an.
Istoric: Precedentul record major data din 8 mai 2025 (5,12 lei), fiind stabilit într-un context politic similar de incertitudine, generat de repetarea turului al doilea al alegerilor prezidențiale între Nicușor Dan și George Simion.
Explicațiile oficiale: Politicul dictează cursul
Reprezentanții Băncii Naționale subliniază că deprecierea este o reacție directă la instabilitatea guvernamentală.
„Tensiunile politice se transmit în îngrijorarea piețelor. Dacă piața percepe că politicile economice vor fi afectate de criza politică, ducând la creșterea deficitului și a inflației, leul se depreciază. Economisirile se reorientează rapid către euro”, a explicat Lucian Croitoru, consilierul Guvernatorului BNR.
Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, a încercat să transmită un mesaj de stabilitate, precizând că, deși situația este agitată, există semnale că presiunile se vor calma odată ce criza politică va fi soluționată. „Este o zi agitată, așa cum se întâmplă în situații de criză, dar avem semnale din piață că situația este în curs de calmare”, a declarat acesta.
Evoluția leului în zilele următoare depinde exclusiv de rezultatul votului din Parlament și de rapiditatea cu care va fi restabilită stabilitatea executivă. O prelungire a crizei politice ar putea împinge euro spre noi praguri-șoc.
