Fost președinte al CE Oltenia: „Distrugerea mineritului este aproape ireversibilăȚ. Ar trebui să lucreze 7-8 ministere pentru a repara situația
Complexul Energetic Oltenia
Distrugerile din mineritul gorjean sunt „aproape ireversibile”, iar păstrarea cărbunelui în Sistemul Energetic Național ar necesita coordonarea simultană a 7–8 ministere, susține Laurențiu Ciurel, fost președinte al directoratului Complexului Energetic Oltenia.
Într-un interviu pentru Radio Infinit Tg. Jiu, fostul președinte a explicat că în acest moment problema crucială este alimentarea cu materie primă.
„Degeaba mai avem 2–3 grupuri energetice care pot funcționa bine, dacă nu le putem alimenta. Este o resursă de care ne-am bătut joc”, afirmă Ciurel, în contextul în care cel mai recent studiu Transelectrica arată că România poate avea probleme majore dacă renunță complet la cărbune.
Fostul șef al CE Oltenia consideră că renunțarea la cărbune este „sursa tuturor relelor din economia românească”, subliniind că, în ultimul deceniu, ponderea energiei produse pe bază de cărbune în Sistemul Energetic Național a scăzut de la 30% la doar 5%.
Ciurel critică și deciziile actualului directorat al companiei, care a acceptat să ardă cărbune „foarte slab ca putere”, ceea ce nu doar reduce eficiența grupurilor energetice, ci accelerează și degradarea instalațiilor.
