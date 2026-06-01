Ședință de urgență la ONU după incidentul de la Galați. Oana Țoiu va vorbi în cadrul Consiliului de Securitate în această seară

După ce o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc din Brăila, eveniment soldat cu rănirea a două persoane, autoritățile române au declanșat o reacție diplomatică la nivel internațional, iar Ministerul Afacerilor Externe a anunțat demersuri fără precedent în cadrul ONU.

Într-o postare publică, Oana Țoiu a detaliat atât contextul reuniunii, cât și obiectivele pe care România le va susține în fața membrilor Consiliului de Securitate. Conform postării pe pagina sa de socializare, pentru prima dată Consiliul de Securitate al ONU se întrunește la solicitarea expresă a României pe o temă care implică direct securitatea țării.

Ministrul a anunțat că va prezenta în cadrul ședinței încălcările dreptului internațional și riscurile generate de astfel de incidente repetate.

Mesajul transmis de ministrul de Externe

În postarea sa, Oana Țoiu a precizat:

„Pentru prima dată, Consiliul de Securitate al ONU se reunește la solicitarea expresă a României pe o temă care o implică direct.

Voi prezenta de la ora locală 15.00 (22.00 ora României) încălcările flagrante ale dreptului internațional și riscurile pe care le generează aceste acțiuni repetate ale Federației Ruse.

Demersul României urmărește să aducă în atenția comunității internaționale consecințele grave ale încălcării spațiului aerian românesc și necesitatea creșterii presiunii diplomatice pentru respectarea dreptului internațional și protejarea securității regionale.

Împreună cu partenerii din ONU, România continuă presiunile pentru o încetare imediată a focului și o pace justă și durabilă în Ucraina.”

Miza discuțiilor din cadrul ONU

Prin sesizarea Consiliului de Securitate, România își propune să aducă în prim-plan riscurile la adresa securității regionale și să determine o intensificare a presiunii diplomatice la nivel global.

În cadrul reuniunii, România urmează să prezinte, prin vocea ministrului de Externe, argumente privind încălcările dreptului internațional și impactul acestor incidente asupra siguranței cetățenilor.