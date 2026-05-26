Țara din Europa unde șoferii dau buzna doar ca să facă plinul. „Turismul la pompă” explodează la granițe

Mii de șoferi din Europa traversează zilnic granițele pentru un singur lucru: carburanți mai ieftini. Diferențele de preț dintre statele europene au creat un fenomen tot mai vizibil, botezat deja „turism la pompă”, iar unele benzinării din apropierea frontierelor au ajuns să fie luate cu asalt de conducători auto veniți special pentru alimentare.

În centrul acestui val se află Luxemburgul, țară care a devenit una dintre cele mai atractive destinații pentru șoferii care vor să economisească bani la fiecare plin.

Potrivit datelor europene citate de presa internațională, Luxemburg are în prezent al doilea cel mai mic preț la carburanți din întreaga Uniune Europeană. Diferențele față de statele vecine sunt suficient de mari încât mii de oameni aleg să facă drumuri speciale doar pentru a alimenta.

În regiunile de frontieră, cozile de la benzinării au devenit deja o imagine obișnuită.

Cum a ajuns Luxemburgul magnet pentru șoferii din Europa

Prețurile reduse sunt rezultatul politicii fiscale aplicate de autoritățile luxemburgheze. Taxele și accizele pentru carburanți sunt mai mici decât cele practicate în Germania, Franța sau Belgia, iar acest lucru se vede imediat la pompă.

Pentru mulți șoferi care locuiesc în apropierea frontierelor, diferențele de preț justifică fără probleme deplasarea până în Luxemburg.

Fenomenul a devenit atât de răspândit încât alimentarea cu combustibil s-a transformat într-o sursă importantă de venit pentru economia locală. Statul încasează anual miliarde de euro din TVA și accize generate de vânzările de carburanți către cetățeni străini.

În fiecare zi, drumurile spre Luxemburg sunt pline de mașini venite din Franța, Belgia și Germania, toate având același obiectiv: un plin mai ieftin.

Economiile pot ajunge la sume importante pentru transportatori

Diferențele de câteva zeci de cenți pe litru devin extrem de importante pentru firmele de transport sau pentru șoferii care parcurg distanțe mari.

În cazul vehiculelor de mare capacitate, economiile făcute la fiecare alimentare pot ajunge la sume consistente pe parcursul unei luni.

Pentru mulți transportatori internaționali, oprirea în Luxemburg pentru alimentare a devenit deja parte din traseul obișnuit.

Fenomenul nu este nou în Europa, însă amploarea actuală a atras atenția economiștilor și analiștilor din domeniul energetic.

Polonia, campioana turismului la pompă

În Polonia, de exemplu, autoritățile au introdus încă din aprilie măsuri speciale pentru plafonarea prețurilor la carburanți și reducerea taxelor, în încercarea de a proteja populația de efectele creșterii costurilor energetice generate de războiul din Iran.

Măsurile au avut un efect imediat asupra consumului. Economiștii de la PKO Bank Polski SA, cea mai mare bancă din Polonia, au observat o creștere de 13,4% a vânzărilor de combustibil în aprilie comparativ cu luna martie.

Datele au atras atenția deoarece tranzacțiile efectuate de clienții băncii la benzinării au rămas aproape neschimbate. Specialiștii au ajuns astfel la concluzia că majorarea vânzărilor a fost generată, cel mai probabil, de cererea venită din partea companiilor sau a șoferilor străini, scrie Bloomberg .

„Creșterea vânzărilor de combustibil a fost probabil determinată de o cerere mai mare din partea companiilor sau a entităților străine”, au explicat economiștii conduși de Piotr Bujak.

Carburanții ieftini provoacă și critici dure

Deși fenomenul aduce bani importanți economiei locale, „turismul la pompă” nu este privit cu ochi buni de toată lumea.

Ecologiștii și mai multe organizații europene susțin că astfel de politici fiscale stimulează consumul de combustibili fosili și generează trafic suplimentar în zonele de frontieră.

Criticii avertizează că mii de drumuri făcute exclusiv pentru alimentare înseamnă mai multă poluare și emisii suplimentare într-o perioadă în care Uniunea Europeană încearcă să reducă dependența de combustibilii tradiționali.

Cu toate acestea, pentru șoferii afectați de costurile ridicate ale vieții, diferențele de preț de la pompă rămân suficient de importante încât să transforme o țară întreagă într-o destinație economică regională.