Prețul benzinei și motorinei azi, 30 septembrie 2026. Unde găsești cei mai ieftini carburanți din țară?
Tarifele carburanților pe 30 septembrie
Preț carburanți 30 septembrie 2026: află cât costă azi benzina, motorina și GPL-ul și unde sunt cele mai mici prețuri din România.
Prețurile la carburanți de miercuri, 30 septembrie 2026. Șoferii care vor să facă astăzi plinul pot verifica cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL din România, precum și tarifele din București și principalele orașe.
Potrivit datelor publicate pentru ziua de 30 septembrie 2026, cel mai mic preț pentru benzina standard este de 9,99 lei/litru, în timp ce motorina poate fi cumpărată cu minimum 10,75 lei/litru. Pentru GPL, cel mai mic tarif raportat este de 4,64 lei/litru.
Cât costă benzina și motorina miercuri, 30 septembrie 2026
Prețurile carburanților diferă de la o localitate la alta și chiar de la o stație de alimentare la alta. Datele disponibile pentru 30 septembrie arată unde pot găsi șoferii cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL.
Cel mai mic preț la benzină în România
Benzina standard poate fi cumpărată miercuri, 30 septembrie 2026, cu 9,99 lei/litru, acesta fiind cel mai mic preț raportat la nivel național.
Prețul de 9,99 lei/litru este disponibil în Lungulețu, județul Dâmbovița.
Cel mai mic preț la motorină în România
În cazul motorinei standard, cel mai mic preț raportat pentru 30 septembrie 2026 este de 10,75 lei/litru.
Și în acest caz, prețul minim este întâlnit în Lungulețu, județul Dâmbovița.
Cel mai mic preț la GPL în România
Șoferii care au mașini alimentate cu GPL pot găsi miercuri un preț minim de 4,64 lei/litru.
Cel mai mic tarif raportat pentru GPL este disponibil în București.
Preț carburanți București, 30 septembrie 2026
În Capitală, cele mai mici prețuri raportate pentru ziua de miercuri sunt:
Benzină standard: 9,99 lei/litru
Motorină standard: 10,91 lei/litru
GPL: 4,64 lei/litru
Pentru benzina și motorina standard, cele mai mici tarife sunt raportate în Sectorul 2, în timp ce GPL-ul poate fi găsit la 4,64 lei/litru în București, tot în Sectorul 2.
Preț benzină, motorină și GPL în Cluj-Napoca
În Cluj-Napoca, prețurile minime raportate pentru 30 septembrie sunt:
Benzină: 9,93 lei/litru
Motorină: 10,89 lei/litru
GPL: 4,69 lei/litru.
Preț carburanți Timișoara
Șoferii din Timișoara pot găsi miercuri următoarele prețuri minime:
Benzină: 9,97 lei/litru
Motorină: 10,88 lei/litru
GPL: 4,71 lei/litru.
Preț benzină și motorină Iași
În Iași, cel mai mic preț raportat pentru benzină este de 9,99 lei/litru, iar motorina poate fi cumpărată cu minimum 10,91 lei/litru.
Prețul minim pentru GPL este de 4,71 lei/litru.
Preț carburanți Constanța
În Constanța, prețurile minime raportate pentru miercuri, 30 septembrie 2026, sunt:
Benzină: 9,99 lei/litru
Motorină: 10,91 lei/litru
GPL: 4,69 lei/litru.
Unde găsești cei mai ieftini carburanți pe 30 septembrie 2026
La nivel național, cele mai mici prețuri raportate miercuri sunt 9,99 lei/litru pentru benzină, 10,75 lei/litru pentru motorină și 4,64 lei/litru pentru GPL.
Prețurile pot varia în funcție de localitate, stație și momentul verificării, astfel că șoferii care vor să reducă valoarea unui plin ar trebui să compare tarifele disponibile în zona în care se află.
Tabel cu cele mai mici prețuri la carburanți
Datele sunt cele raportate pentru miercuri, 30 septembrie 2026.
Notă: Prețurile la pompă se pot modifica în timpul zilei. Pentru o verificare înainte de alimentare, este recomandată consultarea datelor actualizate ale stațiilor.
Întrebări frecvente despre prețurile carburanților
Cât costă benzina azi, 30 septembrie 2026?
Cel mai mic preț raportat pentru benzina standard în România este de 9,99 lei/litru, în Lungulețu, județul Dâmbovița.
Cât costă motorina azi?
Cel mai mic preț raportat pentru motorina standard este de 10,75 lei/litru, în Lungulețu, Dâmbovița.
Cât costă GPL-ul azi?
Cel mai mic preț raportat pentru GPL este de 4,64 lei/litru, în București.
Unde este cea mai ieftină benzină din România?
Miercuri, 30 septembrie 2026, cel mai mic preț raportat pentru benzina standard este de 9,99 lei/litru, în Lungulețu, județul Dâmbovița.
Unde este cea mai ieftină motorină din România?
Cel mai mic preț raportat pentru motorină este de 10,75 lei/litru, în Lungulețu, județul Dâmbovița.
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