Sorin Grindeanu: „Îi cer public lui Ilie Bolojan să meargă la Bruxelles și să amâne închiderea termocentralelor” – VIDEO

Publicat 3 aug. 2026, 12:51 Actualizat 3 aug. 2026, 13:49 Sursă Realitatea.net

Liderul social‑democrat lansează acuzații directe la adresa premierului demis Ilie Bolojan și a USR, pe care îi consideră principalii responsabili pentru starea de „colaps energetic” în care se află România.

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