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Înalta Curte, mesaj de solidaritate cu medicii greviști. Șefa ICCJ atacă noua Lege a salarizării

Inalta Curte de Casație și Justiție

Inalta Curte de Casație și Justiție

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat27 iul. 2026, 18:24
Actualizat27 iul. 2026, 18:31
SursăRealitatea.Net

Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție transmit un mesaj ferm, într-un moment în care tot mai multe categorii profesionale protestează din cauza Legii salarizării. Într-un comunicat oficial, șefa Instanței supreme cere Parlamentului să respecte Constituția în procesul de adoptare a noii legi și avertizează că problemele de constituționalitate sunt „serioase” încă din faza de elaborare.

Judecătorii atrag atenția că proiectul a fost promovat într-o perioadă în care există „îndoieli asupra competenței constituționale” a unor membri ai Guvernului, ceea ce pune sub semnul întrebării validitatea întregii proceduri. În plus, soluțiile din lege ar afecta separația puterilor, independența justiției și principiile egalității și securității juridice, a transmis ICCJ.

Scrisorile adresate de președintele Instanței supreme președinților celor două camere ale Parlamentul României se regăsesc aici.

Înalta Curte subliniază că nu apără interesele unei singure profesii, ci supremația Constituției. Dacă legea va fi adoptată în forma actuală, magistrații vor sesiza Curtea Constituțională nu doar pentru articolele care privesc sistemul judiciar, ci pentru toate prevederile care afectează, cu încălcarea principiilor constituționale, categoriile profesionale defavorizate.

Mesajul vine în plin val de proteste, iar instanța supremă transmite că respectarea Constituției „nu este o opțiune politică, ci o obligație” pentru toate autoritățile publice.

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