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Înalta Curte, mesaj de solidaritate cu medicii greviști. Șefa ICCJ atacă noua Lege a salarizării
Inalta Curte de Casație și Justiție
Publicat27 iul. 2026, 18:24
Actualizat27 iul. 2026, 18:31
SursăRealitatea.Net
Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție transmit un mesaj ferm, într-un moment în care tot mai multe categorii profesionale protestează din cauza Legii salarizării. Într-un comunicat oficial, șefa Instanței supreme cere Parlamentului să respecte Constituția în procesul de adoptare a noii legi și avertizează că problemele de constituționalitate sunt „serioase” încă din faza de elaborare.
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