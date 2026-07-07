Când începe Rabla 2026. Fondul de Mediu a anunțat data și ora

Începe o nouă ediție a programului Rabla Auto pentru persoane fizice. Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat că sesiunea de înscrieri din acest an va lua startul oficial pe 20 iulie 2026, la ora 10:00, moment de la care șoferii își pot rezerva voucherele pentru achiziția de mașini noi.
Noua sesiune a programului de stimulare a înnoirii parcului auto național va rămâne activă până la data de 31 decembrie 2026, la miezul nopții, sau până în momentul în care fondurile disponibile vor fi complet consumate. Pentru această ediție, autoritățile au pus la bătaie un buget total de 300 de milioane de lei, valoare superioară celei alocate în anul precedent.
Conducerea AFM a subliniat că prioritatea zero rămâne scoaterea din circulație a mașinilor uzate și poluante. Președintele instituției, Florin Bănică, a explicat că programul din acest an acoperă o plajă largă de opțiuni, de la modelele sută la sută electrice și hibride, până la variantele pe benzină sau cele echipate din fabrică cu sisteme de alimentare GPL ori GNC.
Cum se împart cele 300 de milioane de lei: Dieselul rămâne interzis
Ghidul de finanțare stabilește reguli clare de distribuire a banilor publici, dar și o restricție majoră: mașinile cu motorizare diesel nu mai pot fi achiziționate prin acest program, măsura având rolul de a accelera tranziția către tehnologii verzi.
Fondurile au fost segmentate de AFM pe trei mari categorii de vehicule:
165 de milioane de lei sunt rezervate autoturismelor clasice pe benzină (inclusiv cele cu instalație GPL/GNC) și modelelor hibride convenționale;
120 de milioane de lei vor merge către segmentul vehiculelor pur electrice, hybrid plug-in sau celor bazate pe tehnologia pilei de combustie cu hidrogen;
15 milioane de lei reprezintă fondul dedicat achiziției de motociclete clasice și electrice.
Grila primelor de casare: Câți bani primesc cumpărătorii în 2026
Persoanele fizice care își predau mașinile vechi la casare vor beneficia de sprijin financiar diferențiat, în funcție de impactul ecologic al noului vehicul ales:
18.500 de lei – pentru mașinile complet electrice sau cu hidrogen;
15.000 de lei – pentru vehiculele de tip plug-in hybrid ori pentru motocicletele cu propulsie electrică;
12.000 de lei – pentru autoturismele cu tehnologie hibridă simplă;
10.000 de lei – pentru motocicletele standard sau mașinile cu motor termic (inclusiv cele alimentate cu GPL/GNC).
Regulile rămân neschimbate, în ciuda disputelor din industria auto
Ministerul Mediului a confirmat că mecanismul de funcționare din 2026 va copia fidel regulamentele aplicate la finalul anului 2025. Decizia vine după ce o propunere intens dezbătută — aceea de a acorda subvenții doar pentru mașinile fabricate în spațiul european — a fost oficial amânată pentru sesiunile viitoare.
Această decizie a generat însă nemulțumiri la nivelul Asociației Producătorilor și Importatorilor de Autoturisme (APIA), care s-a poziționat critic față de linia adoptată de ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu. Reprezentanții industriei auto, prin vocea președintelui APIA, Dan Vardie, au atras atenția că lipsa unor clarificări juridice clare privind conceptul de „Made in Europe” — în special dacă acesta se referă la producția integrală sau doar la asamblarea componentelor și a bateriilor pe continent — continuă să lase loc de interpretări blocante pentru piață.