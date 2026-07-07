Când începe Rabla 2026. Fondul de Mediu a anunțat data și ora

Publicat 7 iul. 2026, 17:22 Sursă Realitatea.Net

Începe o nouă ediție a programului Rabla Auto pentru persoane fizice. Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat că sesiunea de înscrieri din acest an va lua startul oficial pe 20 iulie 2026, la ora 10:00, moment de la care șoferii își pot rezerva voucherele pentru achiziția de mașini noi.

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