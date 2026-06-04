Shein, amendată cu peste 22 de milioane de euro în Franța pentru încălcarea regulilor de protecție a consumatorilor

Autoritățile franceze au aplicat o amendă de peste 22 de milioane de euro platformei de comerț online Shein, în urma unei investigații care a constatat mai multe încălcări ale legislației privind protecția consumatorilor. Anunțul a fost făcut miercuri de Direcția Generală pentru Concurență, Protecția Consumatorilor și Combaterea Fraudei (DGCCRF).

Potrivit autorității, compania a fost sancționată cu 16,7 milioane de euro pentru nereguli legate de confirmarea comenzilor și cu încă 5,8 milioane de euro pentru probleme privind procedurile de returnare și informațiile referitoare la impactul de mediu al produselor.

Investigația desfășurată anul trecut a arătat că unele confirmări de comandă transmise clienților nu conțineau informații obligatorii, precum prețul produselor, data achiziției, termenul de livrare, datele vânzătorului sau detalii privind garanția. Autoritățile au considerat că aceste omisiuni reprezintă o încălcare a drepturilor consumatorilor.

Reprezentanții Shein au respins acuzațiile, susținând că problemele identificate au fost de natură tehnică, nu au afectat consumatorii și au fost remediate acolo unde a fost necesar. Compania a anunțat că va contesta în instanță ambele sancțiuni.

Noua amendă vine la doar un an după ce Franța a sancționat Shein cu 40 de milioane de euro pentru presupuse practici comerciale înșelătoare legate de afișarea reducerilor. Cazul evidențiază atenția tot mai mare acordată de autoritățile europene respectării normelor de protecție a consumatorilor în sectorul comerțului electronic.