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Guvernul pregăteşte noi măsuri de sprijin pentru crescătorii de ovine
Măsuri de sprijin pentru fermieri
Publicat3 aug. 2026, 09:36
Sursărealitatea.net
Decizia vine după ce Parlamentul a aprobat deja scheme de ajutor financiar
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