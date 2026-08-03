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Marii consumatori de energie ar putea fi deconectați. Scopul măsurii de urgență

Marii consumatori de energie ar putea fi deconectați

Marii consumatori de energie ar putea fi deconectați

Scris deStoica Marian
Publicat3 aug. 2026, 09:39
Sursărealitatea.net

România se pregătește pentru un scenariu sumbru. Ministerul Energiei ia în calcul deconectarea marilor consumatori industriali dacă presiunea asupra sistemului energetic va crește.

Marii consumatori de energie ar putea fi deconectați pentru a nu supraaglomera rețeaua. România se confruntă cu o criză energetică provocată de secetă și scăderea producției.

Ministerul Energiei nu exclude deconectarea temporară a marilor consumatori industriali dacă situația se va agrava.

Luni are loc o întâlnire online cu cele mai mari companii care consumă peste 50.000 de MW. Autoritățile le cer să își mute voluntar consumul în afara orelor de vârf, mai ales seara, când rețeaua este cea mai solicitată.

Secretarul de stat, Cristian Bușoi, a spus că există proceduri legale pentru deconectare în caz de lipsă gravă de energie, însă acesta speră că nu se va ajunge acolo.

Preferă un program voluntar prin care firmele să își reorienteze activitatea. Această măsură vine pe fondul importurilor tot mai mari de energie electrică și al presiunii crescute pe sistemul energetic.

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