Industria auto germană trece printr-o criză profundă. Volkswagen, BMW și Mercedes reduc mii de posturi

Industria auto germană traversează una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa recentă. Volkswagen, BMW și Mercedes-Benz pregătesc reduceri ample de personal, în timp ce vânzările scad, costurile de producție rămân ridicate, iar concurența companiilor chineze devine tot mai puternică.
Volkswagen intenționează să reducă aproximativ 100.000 de posturi până în 2030. BMW și Mercedes-Benz lucrează, la rândul lor, la restructurări care vor afecta mii de angajați. Problemele constructorilor reprezintă o lovitură și pentru economia Germaniei, aflată deja într-o perioadă dificilă. Mașinile germane, considerate multă vreme printre cele mai fiabile și competitive din lume, pierd teren mai ales pe piața vehiculelor electrice.
Volkswagen și-a dublat planul de reducere a personalului
Volkswagen are aproximativ 630.000 de angajați la nivel mondial. Compania prezentase inițial un plan care prevedea reducerea a 50.000 de posturi, însă numărul a fost dublat până la aproximativ 100.000.
La fel ca alți constructori, Volkswagen încearcă să evite concedierile colective. Reducerile de personal ar urma să fie făcute în principal prin pensionări anticipate și plecări voluntare.
Analiștii consideră că grupul are o structură rigidă de costuri și un număr prea mare de angajați. Volkswagen are cu aproximativ 60% mai mulți salariați decât Toyota, deși cele două companii produc un volum asemănător de vehicule. Fabricile germane au, în medie, costuri mai mari decât uzinele din alte țări. În același timp, prezența puternică a sindicatelor a limitat până acum posibilitățile constructorilor de a reduce cheltuielile și personalul.
BMW plănuiește eliminarea a 8.000 de locuri de muncă până anul viitor. Mercedes-Benz a oferit stimulente financiare pentru plecarea a aproximativ 5.500 de angajați și a propus creșterea numărului de ore lucrate fără majorarea salariilor.
Porsche și Audi, ambele parte din grupul Volkswagen, pregătesc alte reduceri de câteva mii de posturi până la finalul deceniului viitor.
China a trecut de la piață-cheie la principal rival
Timp de zeci de ani, succesul constructorilor germani s-a bazat pe vânzarea mașinilor premium în întreaga lume. China a avut un rol important în această dezvoltare, iar în 2019 reprezenta 37% din vânzările globale ale Volkswagen.
Intrarea pe piața chineză a presupus însă formarea unor parteneriate cu producători locali. În timp, companiile chineze au preluat o parte dintre cunoștințele și competențele tehnologice aduse de grupurile germane, conform ILPOST.
Tranziția rapidă către mașinile electrice a schimbat apoi raportul de forțe. Constructorii chinezi și-au dezvoltat propriile baterii și sisteme software, două componente care au o importanță mult mai mare în valoarea unui vehicul electric. Producătorii europeni și-au pierdut astfel o parte din avantajul construit în jurul motoarelor termice complexe. În domeniul software și în cel al tehnologiei bateriilor, companiile germane nu acumulaseră suficientă experiență pentru a păstra același avans.
În prima jumătate a anului, vânzările din China au scăzut cu 26% pentru Volkswagen și cu 28% pentru Mercedes-Benz. BMW a înregistrat un declin de 20%.
Mărci chineze precum BYD, Geely și Leapmotor își extind rapid prezența în Europa și vând mașini la prețuri competitive. Constructorii chinezi pot lansa un model nou în mai puțin de un an și jumătate, un ritm de două ori mai rapid decât cel al rivalilor europeni.
Producția germană a scăzut cu 28% în zece ani
În ultimul deceniu, producția de vehicule din fabricile germane s-a redus cu 28%. Declinul a alimentat temerile privind dezindustrializarea Germaniei și afectează puternic localitățile dependente de industria auto.
În aceste comunități, reducerea activității înseamnă pierderea locurilor de muncă și scăderea nivelului de trai. Problemele economice au început să producă și tensiuni politice.
Partidul de extremă dreaptă Alternative für Deutschland folosește criza industriei auto pentru a ataca guvernul federal și politicile europene privind tranziția energetică. Formațiunea încearcă astfel să câștige sprijin în regiunile afectate de pierderea locurilor de muncă.
Taxe vamale sau colaborare cu producătorii chinezi
Uniunea Europeană a introdus taxe vamale pentru vehiculele electrice fabricate în China, acuzând Beijingul că le oferă producătorilor subvenții care distorsionează concurența. Măsura ar putea însă să ducă la creșterea prețurilor pentru cumpărători și să încetinească trecerea la o mobilitate mai puțin poluantă.
Unele grupuri industriale europene au ales o altă cale și au început să colaboreze cu rivalii chinezi. Acestea au încheiat acorduri de partajare a tehnologiei sau au cumpărat participații în companii din China.
Volkswagen analizează inclusiv posibilitatea de a produce în Europa modele concepute inițial doar pentru piața chineză. O asemenea strategie poate ajuta grupul să recupereze mai repede diferența tehnologică.
Analiștii avertizează însă că mărcile europene ar putea deveni tot mai dependente de tehnologia chineză. În acest scenariu, constructorii ar risca să piardă o parte importantă din avantajele acumulate într-un secol de istorie a industriei auto.