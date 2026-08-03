Industria auto germană trece printr-o criză profundă. Volkswagen, BMW și Mercedes reduc mii de posturi

Publicat 3 aug. 2026, 11:35 Sursă Realitatea.net

Industria auto germană traversează una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa recentă. Volkswagen, BMW și Mercedes-Benz pregătesc reduceri ample de personal, în timp ce vânzările scad, costurile de producție rămân ridicate, iar concurența companiilor chineze devine tot mai puternică.

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