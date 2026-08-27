Seceta se agravează în judeţul Bihor: opt UAT-uri şi 35 de localităţi afectate de lipsa apei potabile

Publicat 27 aug. 2026, 13:12 Sursă realitatea.net

Seceta continuă să afecteze sever judeţul Bihor, unde opt UAT-uri, cu 35 de localităţi, se confruntă cu restricţii sau probleme în alimentarea cu apă potabilă. Cele mai grave situaţii sunt în Derna şi Popeşti, unde sursa de apă de suprafaţă a secat complet.

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