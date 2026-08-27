Seceta se agravează în judeţul Bihor: opt UAT-uri şi 35 de localităţi afectate de lipsa apei potabile

Seceta continuă să afecteze sever judeţul Bihor, unde opt UAT-uri, cu 35 de localităţi, se confruntă cu restricţii sau probleme în alimentarea cu apă potabilă. Cele mai grave situaţii sunt în Derna şi Popeşti, unde sursa de apă de suprafaţă a secat complet.
"Din păcate, situaţia din punct de vedere hidrologic nu s-a îmbunătăţit foarte mult. Avem în acest moment un număr de opt UAT-uri afectate la nivelul judeţului Bihor', a declarat, joi, în Colegiul Prefectural, directorul tehnic al ABA Crişuri, Simona Andrişca.
Potrivit acesteia, în şase UAT-uri - Remetea, Curăţele, Şuncuiuş, Ţeţchea, Vadu Crişului şi Bunteşti - sunt instituite restricţii pe timpul nopţii, iar în Bunteşti apa este oprită şi ziua, între orele 12:00 şi 17:00. În Derna şi Popeşti, alimentarea este afectată de secarea completă a râului Bistra, sursa de apă a celor două comune.
'Cea mai acută problemă se manifestă în Derna şi Popeşti şi, în general, în bazinul hidrografic al râului Barcău', a precizat Andrişca.
În acumularea Sălard mai sunt aproximativ 2,35 milioane de metri cubi de apă, faţă de şase milioane de metri cubi cât este nivelul normal de retenţie, iar aportul afluent este zero. ABA Crişuri recomandă primăriilor să-şi regândească sursele de alimentare cu apă, în condiţiile accentuării secetei hidrologice.
Pentru Popeşti sunt pregătite foraje pentru identificarea unor noi surse de apă. Prefectul Marcel Dragoş spune că lucrările ar putea începe în perioada următoare.
'Am rugat şi firma pe care au contractat-o să depună un efort suplimentar şi să încerce să rezolve problema forajului. Este aceeaşi firmă care a avut probleme la începutul anului, în comuna Sântimbreu. De această dată, le-am solicitat sprijinul. Bineînţeles, în aceste zile îşi mută utilajele şi se vor apuca de lucrările de forare', a menţionat prefectul.
Marcel Dragoş consideră că sunt necesare soluţii pe termen lung pentru reţinerea apei şi anunţă discuţii cu UAT-urile în luna septembrie, inclusiv pentru decolmatarea şi refacerea unor canale.
'Cred că va fi necesar ca, în cursul lunii septembrie, să ne aşezăm la masă şi, împreună cu UAT-urile, să gândim, acolo pe plan local, soluţii de menţinere şi de reţinere a apei cât mai mult, astfel încât, pe perioada de vară, să nu ne mai întâlnim cu acest fenomen al secetei', a mai declarat, pentru AGERPRES, prefectul.
Prefectura centralizează şi cheltuielile suportate de primării pentru intervenţiile provocate de secetă. Primăriile trebuie să comunice cheltuielile cu motorina, transportul şi închirierea cisternelor, care vor fi centralizate şi transmise Ministerului pentru alocarea, cel mai probabil în septembrie, a fondurilor necesare decontării.
De asemenea, pentru foraje şi prospecţiuni, comunele Popeşti şi Derna vor transmite solicitările de finanţare, urmând ca acestea să fie centralizate şi înaintate împreună pentru obţinerea fondurilor necesare