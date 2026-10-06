Dacia oprește producția la Mioveni pentru două zile. Ce se întâmplă cu angajații pe 9 și 12 octombrie
Dacia oprește producția la Mioveni
Dacia oprește temporar producția la Mioveni pe 9 și 12 octombrie. Ce se întâmplă cu angajații și de ce a fost luată această decizie.
Uzina Dacia de la Mioveni își întrerupe temporar producția pentru două zile în luna octombrie, în contextul evoluției pieței auto și al necesității de adaptare a producției la volumul comenzilor.
Activitatea Uzinei Vehicule Dacia (UVD) va fi oprită vineri, 9 octombrie, și luni, 12 octombrie 2026. Angajații care nu vor fi programați să lucreze în aceste zile vor rămâne la domiciliu și vor beneficia de drepturile salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă.
De ce oprește Dacia producția la Mioveni
Conducerea companiei a transmis angajaților că măsura este necesară pentru alinierea nivelului de producție la volumul comenzilor, pe fondul evoluției actuale a pieței auto.
Decizia nu înseamnă însă închiderea completă a uzinei. Unele activități vor continua și în cele două zile în care producția de vehicule este suspendată.
Potrivit informațiilor transmise angajaților, printre activitățile care vor continua se numără lucrările de retuș și realiniere, producția și expedierea pieselor de schimb, activitățile logistice, descărcarea camioanelor și inventarierea pieselor.
Vor fi realizate, de asemenea, lucrări de întreținere a instalațiilor și activități de curățenie tehnologică.
Ce se întâmplă cu angajații Dacia
Salariații care nu vor fi programați să lucreze în zilele de 9 și 12 octombrie vor rămâne acasă.
Aceștia își păstrează drepturile salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă, potrivit informării transmise de companie.
Vor fi însă angajați care vor continua să lucreze pentru a asigura activitățile esențiale și pregătirea reluării producției în condiții normale.
Producția Dacia a fost deja redusă
Oprirea temporară a producției vine după o perioadă în care ritmul de fabricație al uzinei de la Mioveni a fost redus.
Potrivit informațiilor prezentate de HotNews, uzina produce în prezent aproximativ 1.060 de mașini pe zi, față de aproximativ 1.160 în luna iulie.
Scăderea comenzilor și evoluția pieței auto determină astfel compania să ajusteze programul de producție în funcție de cererea existentă.
Dacia, afectată de evoluția pieței auto europene
Problemele de la Mioveni apar într-un context mai larg pentru industria auto europeană.
Dacia se confruntă cu o perioadă în care vânzările din Europa au scăzut, iar compania trebuie să își adapteze nivelul de producție la comenzile primite.
În paralel, presiunea concurențială din partea producătorilor auto asiatici și transformările din industria auto pun presiune pe producătorii europeni.
Dacia pregătește și un nou program de plecări voluntare
Oprirea temporară a producției vine în același timp cu lansarea unui nou program de plecări voluntare la Automobile Dacia.
Potrivit informațiilor publicate de Ziarul Financiar, programul este legat de procesul de adaptare organizațională, reducerea costurilor și transformările generate de automatizare, robotizare și digitalizare.
Compensațiile acordate angajaților care aleg programul voluntar diferă în funcție de vechime și pot ajunge la 210.000 de lei net pentru salariații cu peste 16 ani de vechime.
Când reia Dacia producția la Mioveni
După întreruperea programată pentru 9 și 12 octombrie, activitatea de producție urmează să fie reluată conform programului normal al uzinei.
Măsura este prezentată de companie drept o ajustare temporară a producției la volumul comenzilor și nu reprezintă o oprire definitivă a activității fabricii de la Mioveni.
Ce trebuie să știe angajații Dacia
Producția de vehicule este oprită pe 9 și 12 octombrie 2026.
Angajații care nu sunt programați la lucru rămân la domiciliu.
Drepturile salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă sunt menținute.
Unele activități logistice, tehnice și de întreținere continuă.
Măsura este legată de evoluția pieței auto și de volumul comenzilor.
Dacia derulează, în paralel, un nou program de plecări voluntare.
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