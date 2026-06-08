Schimbare majoră în Codul de procedură civilă. Executarea silită se va încuviința în maximum 7 zile

Sursă: Realitatea.Net

Senatul României a adoptat o modificare legislativă extrem de importantă pentru reducerea birocrației din sistemul judiciar și accelerarea procedurilor de executare silită.

Proiectul de lege, care vizează modificarea articolului 666 din Codul de procedură civilă, a fost reanalizat și votat cu amendamente în urma unei cereri de reexaminare formulate de președintele Nicușor Dan. Noua formulă garantează că românii își vor putea pune în valoare drepturile câștigate mult mai repede, eliminând blocajele inutile din instanțe.

Decizie în camera de consiliu și termene stricte pentru magistrați

Conform noilor reglementări adoptate de senatori, cererile de încuviințare a executării silite pentru titlurile executorii — altele decât hotărârile judecătorești care pot fi puse direct în executare — se vor soluționa într-un termen extrem de scurt. Instanțele vor avea la dispoziție cel mult șapte zile de la înregistrarea cererii pentru a se pronunța.

Procedura a fost simplificată la maximum pentru a se evita amânările repetate:

Fără citarea părților: Soluționarea se face prin încheiere dată direct în camera de consiliu.

Amânarea pronunțării: Judecătorii pot amâna decizia pentru cel mult 48 de ore.

Motivarea rapidă: Magistrații sunt obligați să redacteze motivarea încheierii în maximum șapte zile de la pronunțare.

Comunicare din oficiu: Decizia este transmisă imediat, fără întârziere, atât executorului judecătoresc, cât și creditorului.

Eliminarea unei „anomalii” din sistemul juridic românesc

Proiectul de lege a fost inițiat de senatorii Robert Cazanciuc (PSD) și Daniel Fenechiu (PNL), care au agreat amendamentele venite în urma observațiilor de la Palatul Cotroceni. În luna ianuarie, președintele Nicușor Dan solicitase reexaminarea textului, invocând anumite omisiuni și necorelări care riscau să încalce exigențele constituționale ale statului de drept, deși a recunoscut utilitatea demersului.

Inițiatorii au admis argumentele președintelui și au corectat textul, subliniind că reforma va degreva substanțial instanțele de judecată de proceduri redundante, venind în sprijinul direct al cetățenilor.

„Până la această lege eram în situația în care instanța de judecată pronunța o hotărâre judecătorească și apoi cerea încuviințarea executării. Adică instanța mai verifica o dată dacă titlul provenea de la cine trebuie și dacă este corect. Ceea ce era o anomalie. Omul de asta se judecă, să își pună cât mai repede în executare soluția”, a explicat liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu.

După votul favorabil din Senat, proiectul de lege își continuă traseul legislativ. Documentul va fi transmis Camerei Deputaților, care este for decizional în acest caz, pentru votul final și trimiterea către promulgare.