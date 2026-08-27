Scandal uriaș pe Legea Salarizării: Fostul ministru PSD îl acuză pe premierul Bolojan de dezinformare

Florin Manole, fostul ministu PSD al Muncii, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan de dezinformare și de manipularea datelor privind Legea salarizării unitare, avertizând că riscul de a pierde fondurile europene din PNRR este provocat exclusiv de deciziile actualului Executiv.
Tensiuni majore în Coaliție după o ieșire publică dură a fostului ministru al Muncii, Florin Manole. Acesta îl acuză pe premierul Ilie Bolojan de dezinformare și manipulare a datelor legate de noua Lege a salarizării unitare. Reprezentantul PSD susține că riscul pierderii fondurilor europene din PNRR aparține exclusiv actualului Executiv, care a preferat să caute țapi ispășitori în loc să gestioneze eficient reforma.
Florin Manole a prezentat o serie de documente oficiale pentru a combate declarațiile făcute de Ilie Bolojan, acuzându-l pe șeful Guvernului că pasează vina asupra angajaților din Educație, a sindicatelor și a partenerilor de la PSD pentru blocajele din sistem.
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Proiectul „uitat în sertar” și controversa celor 12 miliarde de lei
Fostul ministru al Muncii a desființat ipoteza că proiectul salarizării ar fi fost uitat într-un sertar, explicând că documentul a urmat circuitul instituțional normal și se afla pe masa conducerii Guvernului încă din primăvară.
„Legea pe care am lăsat-o nu era în niciun sertar. Era la Bolojan, la fel cum era la toți vicepremierii, la Ministerul Finanțelor și la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Am agreat să trimit acel text către toată lumea pentru a exista o discuție politică în vederea unui acord. Am respectat termenul, iar la Palatul Victoria au avut loc întâlniri oficiale prezidate chiar de prim-ministru”, a precizat Florin Manole.
De asemenea, Manole a respins ferm acuzațiile privind majorarea impactului bugetar de la 8 la 12 miliarde de lei prin amendamente populiste depuse de PSD:
Contradicții în Executiv: În timp ce Ilie Bolojan acuza PSD de creșterea cheltuielilor, Dragoș Pîslaru susținea public că el însuși a adus impactul la 12 miliarde.
Provocare publică: Fostul ministru îl provoacă pe premier să prezinte documentele sau amendamentele PSD care ar fi crescut bugetul de la varianta inițială de 8 miliarde de lei, subliniind că acestea nu există în realitate.
Întârzieri de patru luni la PNL și riscul pierderii banilor din PNRR
Potrivit fostului demnitar, blocajul actual a fost cauzat de lentoarea partenerilor de guvernare din PNL, care au avut nevoie de patru luni doar pentru a-și desemna reprezentanții din Cancelarie și Ministerul Finanțelor în grupul de lucru dedicat Legii salarizării.
Mai mult, Florin Manole subliniază că ultimele variante avansate de Guvernul Bolojan riscă să blocheze definitiv fondurile din PNRR, deoarece nu respectă criteriile stabilite de Bruxelles.
„Guvernul Bolojan este de vină pentru pierderea banilor. În ultimele sale două comunicări oficiale, Comisia Europeană spune clar că proiectul nu îndeplinește jalonul nici din punctul de vedere al echității. Nu am fi avut decât un proiect care să piardă banii din PNRR, să creeze un sistem profund contestat și să blocheze reforma pentru următorii 5 ani”, a avertizat fostul ministru PSD.
Tăieri salariale în Sănătate și nemulțumiri majore în Educație
PSD a refuzat să susțină varianta de proiect promovată de Dragoș Pîslaru din cauza dezechilibrelor sociale provocate în domenii esențiale. În timp ce prima formă a proiectului garanta sprijinul sindicatelor din Sănătate pe aspecte cheie precum valoarea de referință și coeficienții salariali, ulterior s-au înregistrat regresii majore.
Spre exemplu, în sectorul sanitar, diferența de variație dintre spitalele mici și cele mari a fost modificată de la un interval inițial de la -15% la +15%, la un raport de -12% până la doar +3%. Această ajustare a însemnat o scădere drastică a veniturilor potențiale pentru personalul din spitalele mari.
Florin Manole a concluzionat că nicio reformă nu poate fi evaluată de Guvern, de partenerii internaționali sau de agențiile de rating fără a se ține cont de pacea socială și de interesele cetățenilor, solicitând ca variantă finală a proiectului de lege să fie făcută publică transparent.