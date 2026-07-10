Românii strâng tot mai mult cureaua. Cumpără tot mai puțină mâncare, produse de bază și carburanți

Românii au redus cumpărăturile în aproape toate categoriile, iar consumul a continuat să scadă în primele cinci luni din 2026. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că vânzările au fost mai mici atât la produsele alimentare, cât și la cele nealimentare și la carburanți.
În perioada ianuarie-mai 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu 5,5% ca serie brută și cu 5,3% ca serie ajustată sezonier, față de aceeași perioadă a anului trecut. Cea mai mare scădere a fost înregistrată la produsele nealimentare, unde vânzările s-au redus cu 7,9%.
Scăderi la alimente, produse nealimentare și carburanți
Potrivit INS, diminuarea consumului a fost influențată și de scăderea vânzărilor de produse alimentare, băuturi și tutun, care au coborât cu 3,7%. Comerțul cu carburanți a fost, de asemenea, pe minus, cu o scădere de 2,8%. Și datele ajustate sezonier arată aceeași tendință. Produsele nealimentare au înregistrat un recul de 7,7%, produsele alimentare, băuturile și tutunul au scăzut cu 3,5%, iar vânzările de carburanți s-au redus cu 1,7%.
Luna mai a adus o ușoară revenire față de aprilie
Comparativ cu luna aprilie, comerțul cu amănuntul a crescut ușor în mai. Volumul cifrei de afaceri a fost mai mare cu 1,2%, pe fondul avansului vânzărilor de produse nealimentare, care au urcat cu 3,2%, și al produselor alimentare, băuturilor și tutunului, care au crescut cu 0,5%.
Singurul segment care a continuat să scadă de la o lună la alta a fost cel al carburanților. În acest caz, vânzările s-au redus cu 2,3%.
În seria ajustată sezonier, creșterea lunară a fost de 1,3%. Aceasta a fost susținută de vânzările de produse nealimentare, în creștere cu 2,3%, și de cele alimentare, care au urcat cu 2,2%. Comerțul cu carburanți a rămas însă pe minus, cu o scădere de 0,5%.
Consumul rămâne sub nivelul de anul trecut
Chiar dacă luna mai a adus o ușoară revenire față de aprilie, consumul rămâne mai redus decât în urmă cu un an. Față de luna mai 2025, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu 4,5% ca serie brută.
Cele mai mari scăderi au fost raportate la carburanți, unde vânzările au coborât cu 5,5%. Produsele nealimentare au scăzut cu 4,8%, iar produsele alimentare, băuturile și tutunul au avut un minus de 3,5%. Datele ajustate sezonier indică un declin anual de 4,7%. Scăderea a fost determinată de reducerea vânzărilor de produse nealimentare cu 5,3%, a celor alimentare cu 4,3% și a comerțului cu carburanți cu 2%. Datele INS arată că, deși în mai s-a simțit o ușoară revenire față de luna precedentă, românii continuă să cumpere mai puțin decât anul trecut.