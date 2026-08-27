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România, „Mica Elveție” a Estului. Avem cei mai scumpi carburanți din regiune. Cât au ajuns să plătească șoferii din cauza taxelor crescute

Foto/Profimedia

Foto/Profimedia

Scris deIulian Budusan
Publicat27 aug. 2026, 14:31
SursăRealitatea PLUS

Vești nu prea îmbucurătoare pentru șoferii români și mediul de afaceri. România înregistrează cele mai mari prețuri la benzină și motorină în comparație cu toate țările vecine, depășind praguri istorice la pompă. Motorina a depășit cu peste 60 de bani pragul psihologic de 10 lei pe litru, punând o presiune uriașă pe transportatori și pe costul vieții.

Statul încasează mai mult de jumătate din prețul fiecărui litru de combustibil

Principalul motor al scumpirilor din România este nivelul ridicat al fiscalității. Aproximativ 55-60% din suma plătită la stațiile de alimentare ajunge direct în bugetul de stat sub formă de accize și TVA.

Aplicarea cotatiei de TVA de 21% plasează carburanții din România la un nivel de preț net superior statelor din jur. Această povară fiscală schimbă deja comportamentul pieței: marile firme de transport marfă își reconfigurează traseele internaționale special pentru a efectua plinul în țările vecine, unde combustibilul este considerabil mai ieftin.

Hartă comparativă: Cât costă benzină și motorina în România vs. țările vecine

Diferențele de preț la nivel regional sunt majore, România fiind lider detasat la ambele categorii de combustibil:

Sursă date: Realitatea.net

Analiza comparativă arată că un șofer român plătește pe un litru de benzină cu peste 1,40 lei mai mult decât un conducător auto din Bulgaria și cu aproximativ 1,58 lei mai mult decât în Republica Moldova. La motorină, diferența dintre România și Republica Moldova ajunge la un decalaj uriaș, de peste 2,30 lei pe litru, fapt ce afectează direct competitivitatea economică a pieței interne.

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