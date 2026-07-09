Record de subvenții pentru partide: AEP a virat peste 15,5 milioane de lei în luna iulie

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a alocat în luna iulie o sumă totală de 15.470.004 lei către opt formațiuni politice. Aceasta reprezintă cea mai mare valoare lunară înregistrată de la începutul acestui an, depășind pragul tuturor alocărilor din perioada ianuarie-iunie.
Potrivit datelor oficiale transmise de Autoritatea Electorală Permanentă, ierarhia banilor primiți de partide în a doua lună de vară plasează Partidul Social Democrat în fruntea listei de clienți ai bugetului de stat. Astfel, PSD a încasat în iulie suma de 5.132.818 lei.
Pe poziția a doua se află Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), cu un virament de 3.035.116 lei, urmată îndeaproape de Partidul Național Liberal (PNL), care a primit 2.794.483 lei. Uniunea Salvați România (USR) a beneficiat de o alocare de 1.983.502 lei, în timp ce formațiunea S.O.S. România a încasat 1.319.399 lei.
Pragul de un milion de lei a fost depășit și de partidul POT, cu o subvenție de 1.063.111 lei. La polul opus, cu bugete considerabil mai mici, se află PMP, care a primit 72.619 lei, și Forța Dreptei, care încheie lista lunii iulie cu 68.956 lei.
Anul electoral 2026: De la minimul din ianuarie la recordul simbolic din iulie
Dacă privim retrospectiv evoluția banilor publici virați partidelor de la începutul anului 2026, se observă o traiectorie care a pornit de la cel mai de jos punct în luna ianuarie, când formațiunile politice au împărțit un total de 14.471.475 lei. Lucrurile s-au schimbat brusc în februarie, lună care a adus o infuzie suplimentară masivă: totalul a crescut la 15.405.550 lei, adică un plus de aproape 934.000 de lei într-o singură lună.
Din primăvară și până la mijlocul verii, robinetul financiar a rămas deschis aproape la același nivel. În martie și aprilie, sumele s-au stabilizat în jurul valorii de 15,47 milioane de lei. Tendința de plafonare a continuat și în mai, când AEP a virat 15.469.985 lei.
Iunie a adus o sumă totală de 15.470.001 lei, pregătind terenul pentru maximul din iulie. Deși luna iulie este declarată oficial luna record din acest an, creșterea față de iunie este una pur simbolică — de doar trei lei. Totuși, raportat la debutul anului, partidele au primit în iulie cu aproape un milion de lei mai mult decât în ianuarie.
Stabilitate la leu: Cum au evoluat sumele pentru fiecare partid în parte
Analiza detaliată a fiecărei formațiuni politice confirmă faptul că saltul din februarie a setat un tipar de stabilitate care s-a menținut până în prezent. De exemplu, PSD a început anul cu 4,8 milioane de lei în ianuarie, a sărit la peste 5,1 milioane în februarie, rămânând la această cotă de atunci.
Aceeași rețetă se aplică și în cazul AUR și PNL. AUR a crescut de la 2,85 milioane de lei (ianuarie) la peste 3 milioane în februarie, menținându-și constant avansul. Liberalii, plecați de la 2,6 milioane de lei în prima lună a anului, s-au instalat din februarie la pragul de 2,8 milioane de lei.
Nici în rândul partidelor de opoziție sau al celor mai mici nu s-au înregistrat surprize după primul trimestru. USR a oscilat foarte aproape de pragul de 2 milioane de lei atins în februarie, după pornirea de la 1,86 milioane din ianuarie. Partidele S.O.S. România și POT au urmat grafice identice: creșteri vizibile între ianuarie și februarie, urmate de o linie perfect dreaptă până în iulie. În fine, pentru PMP și Forța Dreptei, anul 2026 a fost unul al constanței absolute, ambele partide primind sume aproape neschimbate de la o lună la alta.
În concluzie, datele centralizate de AEP arată că, deși iulie este tehnic cea mai profitabilă lună pentru partide, adevărata reconfigurare a bugetelor politice s-a produs la începutul anului, diferențele din ultimele cinci luni fiind de ordinul a doar câțiva lei.