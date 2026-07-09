Record de subvenții pentru partide: AEP a virat peste 15,5 milioane de lei în luna iulie

Publicat 9 iul. 2026, 16:06 Sursă Realitatea.Net

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a alocat în luna iulie o sumă totală de 15.470.004 lei către opt formațiuni politice. Aceasta reprezintă cea mai mare valoare lunară înregistrată de la începutul acestui an, depășind pragul tuturor alocărilor din perioada ianuarie-iunie.

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