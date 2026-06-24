Perspective sumbre de la Comisia Europeană. Datoria publică a României va ajunge la 90% din PIB!

Publicat 24 iun. 2026, 20:31 Sursă Realitatea.Net

Semnal de alarmă de la Bruxelles. Datoria publică a României va exploda în următorul deceniu și este proiectată să atingă un nivel critic de 90% din PIB până în anul 2036. Conform Raportului de convergență pentru 2026 publicat miercuri de Comisia Europeană, indicatorul va depăși pragul de 61,6% în acest an și va continua să crească accelerat în perioada următoare.

Distribuie articolul