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Luis Lazarus avertizează: adoptarea Euro digital va submina leul românesc

Europarlamentarul Luis Lazarus

Europarlamentarul Luis Lazarus

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat9 iul. 2026, 07:46
SursăRealitatea.Net

Europarlamentarul Luis Lazarus acuză noi atacuri la adresa suveranității statelor membre ale Uniunii Europene, pe care le atribuie Ursulei von der Leyen. Euro Digital intră joi la vot în Parlamentul European, iar adoptarea monedei ar putea submina valutele naționale în țările care încă nu au trecut la moneda europeană, precum România.

Europarlamentarul Luis Lazarus avertizează că inițiativa Comisiei Europene privind Euro Digital ar putea afecta direct suveranitatea monetară a statelor non-euro.

În 2023 a apărut această inițiativă a Ursulei von der Leyen de a înlocui, de fapt, cash-ul cu Euro Digital. Ea spune că îl protejează, dar intenționează să submineze monedele naționale, pentru că acest euro digital va funcționa și în țările non-euro, inclusiv în România”, afirmă Lazarus.

Potrivit acestuia, „în momentul în care se vor putea face plăți cu euro digital pe teritoriul României, s-a terminat cu leul”.

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