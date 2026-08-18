Actualitate· 1 min citire
Conferință IMM România, marți, despre PNRR, creșterea prețurilor în energie și antreprenorii din HoReCa
Conferință IMM România
Publicat18 aug. 2026, 08:13
Sursărealitatea.net
IMM România trage un semnal de alarmă cu privire la Industria Ospitalității
Citește și
- 13:16Un exemplar unic al modelului electric Ferrari Luce, vândut cu 40 de milioane de dolari la o licitație caritabilă
- 13:06România ocupă ultimul loc în UE la ponderea în PIB a cheltuielilor publice pentru educaţie
- 12:49Inteligența artificială a devenit aliatul hackerilor. 6 din 10 atacuri informatice sunt asistate de AI – Bitdefender
- 12:02Corpul de control ajunge la Metrorex după trei luni de facturi neachitate. Nota de plată este de 1 milion de euro pe lună
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News