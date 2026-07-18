Irakul și SUA au semnat 48 de acorduri, în principal în sectorul petrolier. Anunțul autorităților de la Bagdad

Irakul a încheiat 48 de acorduri și parteneriate cu companii americane, în special din sectorul petrolier, în cadrul vizitei prim-ministrului Ali al-Zaidi în Statele Unite, a anunțat duminică biroul acestuia, potrivit AFP.
Irakul a semnat un acord și cu Starlink
Țară bogată în petrol, Irakul încearcă să întoarcă pagina unor decenii de violență, dar are în continuare de suferit din cauza infrastructurilor și a serviciilor publice deficitare, dar și a unei corupții endemice.
De asemenea, Irakul trebuie să-și relanseze economia, afectată puternic de războiul în Orientul Mijlociu și de blocarea de către Iran a strâmtorii Ormuz, pe unde tranzitau anterior marea majoritate a exporturilor sale de țiței.
”Un total de 48 de acorduri, protocoluri de acorduri, acorduri de cooperare și declarații de parteneriat au fost semnate între companii publice și private din sector”, a anunțat biroul prim-ministrului, care s-a aflat în această săptămână în SUA.
Sursa citată a evocat în special parteneriate între Ministerele Energiei și Petrolului și ExxonMobil, KBR, GE Vernova, Shell și Halliburton.
Irakul a semnat un acord și cu Starlink care ar urma să-i permită să-și dezvolte rețeaua de internet prin satelit, potrivit aceleiași surse.
Premierul Irakului, elogiat de Donald Trump
Biroul prim-ministrului confirmă semnarea, deja evocată de SUA, a unui acord vizând repararea unui oleoduct între Irak și Siria și deschiderea astfel a unei noi rute strategice pentru transportul petrolului, în plină perioadă de reluare a ostilităților între Teheran și Washington.
Donald Trump a elogiat ”formidabila alchimie” cu Ali al-Zaidi, ”un campion”, în timpul vizitei sale la Washington, prima sa deplasare în străinătate de la preluarea funcției în aprilie.
Fostul om de afaceri, venit la putere cu sprijinul președintelui american, s-a angajat să dinamizeze fragila economie a țării sale, care depinde puternic de exporturile de petrol, ce reprezintă 90% din venituri.
Totodată, el este sub presiune pentru a dezarma grupurile armate irakiene pro-iraniene, acuzate că au lansat sute de atacuri asupra infrastructurilor americane în Irak în timpul războiului din Orientul Mijlociu, declanșat de loviturile israeliano-americane asupra Iranului la sfârșitul lui februarie.
Irakul a fost multă vreme un teren de confruntare prin procură între SUA și Iran, guvernele succesive încercând să păstreze un echilibru delicat între cei doi parteneri ai săi, comentează AFP.