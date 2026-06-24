Infrastructură majoră pentru Capitală: Au fost semnate contractele pentru PUZ-urile Drumurilor Radiale 9 și 10

Bucureștiul și zona metropolitană fac un pas important către decongestionarea traficului de la periferie. Astăzi au fost semnate contractele pentru elaborarea Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ) necesare construirii Drumurilor Radiale 9 și 10. Odată finalizate, aceste noi artere de mare viteză vor avea rolul de a prelua fluxul auto din interiorul orașului și de a conecta direct zona de sud a Capitalei cu noua Autostradă de Centură (A0).
Proiectarea prin PUZ-uri dedicate va garanta că noile șosele se vor racorda corespunzător la rețeaua stradală deja existentă, iar în zonele deficitare vor fi desenate noi căi de acces de la zero.
Traseele celor două noi artere rapide din sudul Capitalei
Cele două drumuri radiale vor deservi comunități uriașe din sudul Bucureștiului și din județul Ilfov, configurându-se pe următoarele trasee:
Drumul Radial 9 – Sud Express: Va asigura legătura directă între localitatea Vidra, Autostrada A0, Șoseaua de Centură (DNCB) și nodul format din Bulevardul Metalurgiei și Gara Progresul. Planul Urbanistic Zonal va reglementa racordarea acestei artere cu Șoseaua Berceni, Bulevardul Metalurgiei și cu toate drumurile de legătură din proximitate.
Drumul Radial 10 – Măgurele Expres: Va uni Autostrada A0, orașul Măgurele și Parcul Industrial Măgurele cu DNCB și Prelungirea Ferentari. Prin acest PUZ se va asigura conectarea fluidă cu artere cheie, precum Șoseaua Giurgiului, Șoseaua Sălaj și Șoseaua București-Măgurele.
Calendarul lucrărilor: Șantierele se deschid în 2028
Conform graficului de implementare, documentațiile pentru cele două PUZ-uri vor fi complet finalizate la începutul anului viitor. Etapa de execuție efectivă pe șantier este programată să demareze în cursul anului 2028.
De partea de construcție a drumurilor radiale se vor ocupa specialiștii de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București (ADIZMB), în strâns parteneriat cu Ministerul Transporturilor. În acest moment, studiile de fezabilitate (SF) sunt deja realizate și urmează să primească avizul tehnic din partea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
Finanțarea pentru realizarea lucrărilor este deja securizată, valorile prevăzute în devizele generale fiind incluse oficial pentru decontare în Programul de Transport 2021-2027.
Proiectul mamut: 10 drumuri radiale vor lega Bucureștiul de Autostrada A0
Cele două șosele din sud fac parte dintr-un plan strategic mult mai amplu, menit să schimbe definitiv mobilitatea în regiunea București-Ilfov. În total, rețeaua va cuprinde zece drumuri radiale.
Aceste noi bulevarde moderne vor intersecta actuala Centură a Capitalei (DNCB) și vor conecta direct marile artere radiale ale orașului cu Autostrada A0, eliminând astfel tranzitul camioanelor și al mașinilor de mare tonaj prin cartierele rezidențiale.