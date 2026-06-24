Infrastructură majoră pentru Capitală: Au fost semnate contractele pentru PUZ-urile Drumurilor Radiale 9 și 10

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 24 iun. 2026, 22:13

Bucureștiul și zona metropolitană fac un pas important către decongestionarea traficului de la periferie. Astăzi au fost semnate contractele pentru elaborarea Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ) necesare construirii Drumurilor Radiale 9 și 10. Odată finalizate, aceste noi artere de mare viteză vor avea rolul de a prelua fluxul auto din interiorul orașului și de a conecta direct zona de sud a Capitalei cu noua Autostradă de Centură (A0).

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