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Guvernul stabilește sumele de bani pe care le vor primi instituţiile statului din programul SAFE
Guvernul României
Publicat27 aug. 2026, 13:06
Sursărealitatea.net
Tot joi va fi adoptat şi un act normativ care va aproba acordarea de bani în plus pentru consolidarea apărării cibernetice a ecosistemului cărţii electronice de identitate.
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