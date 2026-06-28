Actualitate· 1 min citire
Facturi tot mai mari, venituri prea mici. Românii nu mai rezistă și ajung să facă sacrificii uriașe - VIDEO
românii fac sacrificii
Publicat28 iun. 2026, 09:32
SursăRealitatea.net
Tot mai mulți români spun că le este din ce în ce mai greu să facă față cheltuielilor de zi cu zi. Prețurile la alimente, energie și servicii au crescut semnificativ, în timp ce salariile rămân insuficiente pentru un trai decent, conform Realitatea PLUS.
Citește și
- 09:30Economiștii avertizează că România riscă să intre în recesiune. Experții vorbesc despre o criză profundă
- 16:00Bolojan se laudă că a scăzut deficitul bugetar și vorbește despre „corecția necesară” a finanțelor statului
- 10:58Exclusiv la „Culisele Statului Paralel”: Călin Georgescu, față în față cu Anca Alexandrescu, duminică de la 20:55
- 10:46Daniel Udrescu: Cum te lasă inflația fără bani în timp ce statul câștigă pe seama ta
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News