Facturi mai mari la apă de la 1 iulie. Românii din mai multe județe vor scoate bani în plus din buzunar

Locuitorii din mai multe județe ale României vor avea parte de facturi mai mari la apă și canalizare începând cu 1 iulie, după ce operatorii regionali vor aplica noi tarife aprobate în cadrul unor programe de investiții. Una dintre cele mai consistente majorări este cea din județul Ilfov, unde costurile pentru aceste servicii vor crește cu 28%.
Decizia nu aparține primarilor sau consilierilor locali, iar reprezentanții operatorului susțin că ajustarea tarifelor face parte din obligațiile asumate pentru accesarea fondurilor europene destinate modernizării infrastructurii.
Facturile la apă cresc cu aproape 30% în Ilfov
Începând cu 1 iulie, tariful de bază pentru apa potabilă furnizată în județul Ilfov va fi majorat cu aproximativ 23%. Prețul fără TVA urcă de la 7,21 lei la 8,87 lei pentru fiecare metru cub de apă.
Odată cu aplicarea TVA de 11%, consumatorii vor achita 9,85 lei pe metrul cub, față de 8 lei cât plătesc în prezent.
Creșterea este și mai mare în cazul serviciului de canalizare și epurare. Tariful de bază va urca cu 34,04%, de la 5,70 lei la 7,64 lei pe metrul cub, fără TVA.
Cu TVA inclus, costul va ajunge la 8,48 lei pe metrul cub, comparativ cu 6,32 lei în prezent, ceea ce înseamnă o majorare de 34,18% suportată de consumatori.
În total, pentru serviciile de apă și canalizare, locuitorii județului Ilfov vor plăti 18,33 lei pentru fiecare metru cub consumat, față de 14,32 lei în prezent. Practic, factura va fi mai mare cu aproximativ 28%.
Aceste tarife se aplică în toate cele opt orașe ale județului Ilfov — Buftea, Bragadiru, Chitila, Măgurele, Otopeni, Pantelimon, Popești-Leordeni și Voluntari — precum și în cele 32 de comune: 1 Decembrie, Afumați, Balotești, Berceni, Brănești, Cernica, Chiajna, Ciolpani, Ciorogârla, Clinceni, Copăceni, Corbeanca, Cornetu, Dărăști, Dascălu, Dobroești, Domnești, Dragomirești-Vale, Găneasa, Glina, Grădiștea, Gruiu, Jilava, Moara Vlăsiei, Mogoșoaia, Petrăchioaia, Snagov, Ștefăneștii de Jos, Tunari și Vidra.
Consilier județean: hotărârea nu a fost votată
Consilierul județean Ionel Dancă, reprezentant al partidului Forța Dreptei, a declarat pentru ziare.com că această majorare nu a fost aprobată prin votul Consiliului Județean Ilfov.
Potrivit acestuia, nici măcar pe ordinea de zi a ședinței programate pentru 30 iunie nu figurează o astfel de hotărâre.
Furnizorul de apă explică de ce cresc tarifele
Într-o informare oficială semnată de directorul general Ștefan Văsii, compania Euro Apavol anunță că modificarea tarifelor intră în vigoare de la 1 iulie 2026.
„Începând cu data de 1 iulie 2026 se vor ajusta prețurile la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare furnizate/prestate de S.C. Euro Apavol S.A. pentru întreaga arie de operare, conform condițiilor impuse în strategia pentru accesarea de fonduri europene și realizarea investițiilor prevăzute în 'Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a Euro Apavol S.A.”.
Compania arată că majorarea tarifelor este necesară pentru realizarea investițiilor planificate în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare.
Tarifele au fost aprobate de autoritatea de reglementare
Noile prețuri au primit aprobarea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile de Utilități Publice prin Decizia nr. 70 din 18 mai 2026.
Documentul precizează că aprobarea a fost acordată „în conformitate cu strategia de tarifare inclusă în analiza cost-beneficiu pentru 'Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a Euro Apavol S.A.'”.
Tot în document este explicat faptul că majorarea tarifelor nu reprezintă o inițiativă a autorităților locale sau a companiei.
„Ajustarea tarifară a prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare a S.C. EURO APAVOL S.A. nu este o decizie a Autorităților Locale beneficiare sau a S.C. Euro Apavol S.A., ci este o condiționalitate pentru finanțarea proiectului major, asigurând atât respectarea condițiilor impuse de Comisia Europeană pentru derularea 'Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a Euro Apavol S.A.', cât și pentru susținerea finanțării proprii în conformitate cu Planul anual de evoluție al tarifelor pentru perioada 2022-2027, rezultat din analiza cost-beneficiu aferentă proiectului de investiții”.
Scumpiri și în alte județe ale țării
Ilfovul nu este singurul județ în care serviciile de apă și canalizare se scumpesc de la începutul lunii iulie.
În județul Sibiu, operatorul Apă Canal Sibiu S.A. a anunțat că prețul cumulat pentru apă și canalizare va crește de la 12,10 lei la 13,70 lei pe metrul cub, TVA inclus. Majorarea este de 13,2%.
Și locuitorii județului Timiș vor plăti mai mult. Operatorul Aquatim a informat că, de la 1 iulie, tariful pentru serviciile de apă și canalizare va crește de la 17,28 lei la 21,07 lei pe metrul cub. În acest caz, majorarea este de 21,93%, iar noul tarif rămâne considerabil mai ridicat decât cel practicat în Ilfov și Sibiu.
În ambele situații, operatorii invocă aceleași obligații asumate prin acordurile încheiate pentru accesarea programelor de investiții finanțate cu sprijinul Comisiei Europene.