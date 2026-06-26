Facturi mai mari la apă de la 1 iulie. Românii din mai multe județe vor scoate bani în plus din buzunar

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 26 iun. 2026, 09:15

Locuitorii din mai multe județe ale României vor avea parte de facturi mai mari la apă și canalizare începând cu 1 iulie, după ce operatorii regionali vor aplica noi tarife aprobate în cadrul unor programe de investiții. Una dintre cele mai consistente majorări este cea din județul Ilfov, unde costurile pentru aceste servicii vor crește cu 28%.

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