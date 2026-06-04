Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze guvernul. Tomac: Îmi asum cu bună credință misiunea de a desemna o echipă profesionistă - VIDEO

Sursă: Realitatea PLUS

Nicușor Dan a anunțat că l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru a forma un nou guvern, după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.

PRINCIPALELE DECLARAȚII

Nicușor Dan

Îl desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma Guvernul în poziția de prim-ministru.

În mai 2025, românii au avut alegeri, au ieșit în număr mare la vot. În opinia mea, au votat mai mult negativ decât pozitiv, pentru că aveau două frici, două temeri. Prima temere: că direcția pro-occidentală a României poate să fie pusă în discuție. A doua temere: una economică.

În iunie 2025, înțelegând mesajul românilor și interesul național, patru partide și minoritățile naționale au format o coaliție și și-au asumat guvernarea. La un an după acest moment, pe cele două chestiuni menționate, imaginea externă a României și încrederea partenerilor sunt mult mai bune, iar situația financiară a României este mai bună.

Numai că, în timpul acestui proces, au apărut tensiuni între partidele din coaliție, tensiuni care s-au amplificat, și am ajuns, din păcate, ca pentru mulți politicieni să prevaleze interesul de partid interesului național. S-a ajuns să pară că o parte din societate este mai interesată de cum se termină aceste răfuieli politice decât de care sunt politicile României, ca stat.

Eugen Tomac

Este o onoare și o responsabilitate această desemnare. Înțeleg din plin contextul dificil prin care trecem, cunosc așteptările românilor și sunt conștient de provocările pe care trebuie să le depășim împreună. Viziunea mea este clară: România se află într-un moment care cere, înainte de orice, responsabilitate. Doar așa putem oferi României direcția clară de care avem nevoie.

Responsabilitatea este temelia pe care se construiește totul. Doar așa investițiile vor continua să vină în țara noastră, reformele vor aduce rezultate, iar instituțiile statului vor recâștiga încrederea cetățenilor pentru care lucrează.

Îmi asum cu bună credință misiunea de a desemna o echipă profesionistă.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Sunt discutate atât varianta unui cabinet tehnocrat, cât și cea a unui guvern politic sau mixt. PSD și-a exprimat disponibilitatea de a a analiza susținerea unui guvern condus de Tomac.

Din momentul în care va fi desemnat oficial, Eugen Tomac va avea la dispoziție zece zile pentru a negocia o majoritate și pentru a prezenta Parlamentului lista de miniștri și programul de guvernare.