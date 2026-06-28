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Economiștii avertizează că România riscă să intre în recesiune. Experții vorbesc despre o criză profundă

recesiune

recesiune

Scris deAndreea Damian
Publicat28 iun. 2026, 09:30
SursăRealitatea.net

Economiștii vin cu avertismente sumbre. România riscă să intre în recesiune, după doi ani de creștere economică slabă. Ei spun că modelul bazat pe consum și salarii mai mari își pierde din putere, fondurile europene nu mai susțin economia la același nivel, iar fără reforme și reducerea deficitului bugetar, revenirea va fi dificilă, potrivit Realitatea PLUS.

România riscă să intre în recesiune în acest an, într-un context marcat de criză politică și de o economie aflată deja într-o perioadă dificilă. Economiștii avertizează că reducerea investițiilor finanțate din fonduri europene ar putea încetini creșterea economică, mai ales că aceste fonduri au susținut economia în ultimii ani. În același timp, situația este apăsată de inflația ridicată și de veniturile mici ale românilor, comparativ cu cele din alte țări din regiune.

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