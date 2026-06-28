Economiștii avertizează că România riscă să intre în recesiune. Experții vorbesc despre o criză profundă

Publicat 28 iun. 2026, 09:30 Sursă Realitatea.net

Economiștii vin cu avertismente sumbre. România riscă să intre în recesiune, după doi ani de creștere economică slabă. Ei spun că modelul bazat pe consum și salarii mai mari își pierde din putere, fondurile europene nu mai susțin economia la același nivel, iar fără reforme și reducerea deficitului bugetar, revenirea va fi dificilă, potrivit Realitatea PLUS.

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