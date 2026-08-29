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Dominic Fritz prins cu minciuna după ce a acuzat Realitatea PLUS că i-a ignorat dreptul la replică
Publicat29 aug. 2026, 15:29
Actualizat29 aug. 2026, 15:37
SursăRealitatea PLUS
Dominic Fritz recurge la un truc vechi de comunicare: declanșează un atac la adresa postului Realitatea PLUS, acuzând că reacția sa în cazul anchetei Recorder privind SPP și Lucian Pahonțu ar fi fost ignorată, deși în realitate declarația trimisă i-a fost citită integral pe post.
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